Diputados: sin acuerdo de los bloques, arrancó la sesión mixta

Los bloques del Frente de Todos (FdT) y de Juntos por el Cambio (JxC) de la Cámara de Diputados de la Nación no llegaron a un acuerdo sobre la modalidad de la sesión convocada para hoy en el marco de la pandemia de coronavirus, por lo que el oficialismo y el resto de los bloques avanzaron con el tratamiento remoto de los proyectos sobre Turismo y pesca ilegal.

En tanto, la principal bancada opositora adelantó que impugnará la sesión virtual judicialmente, con el argumento de que no está acordado ese sistema de trabajo.

Tras más de siete horas de reunión de presidentes de bloque, con un par de cuartos intermedios, los bloques mayoritarios no arribaron a un consenso y finalmente el oficialismo apeló al acuerdo de otros bloques opositores para renovar el sistema de sesiones remotas.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Masa, señaló que se pudo lograr el "consenso de la mayoría de los bloques para continuar con las sesiones mixtas", ante la negativa de Juntos por el Cambio a participar de la sesión de hoy bajo esa modalidad de trabajo, por interpretar que debía hacerse de manera presencial.

"No podemos frenar el Congreso porque alguien dice que no quiere sesionar en forma remota en un momento de pandemia" de coronavirus, agregó el titular de la Cámara, en una conferencia de prensa realizada en el Salón de los Pasos Perdidos.

Massa proyecto vandalismo rural.jpg Massa se mostró contrariado por la actitud del arco opositor.

Minutos antes, en el mismo lugar, el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, anunció que no hubo consenso con el oficialismo "porque se cayó el protocolo" de funcionamiento remoto y advirtió que si se efectúa en forma telemática impugnarán ‘su validez’".

"Lamentablemente luego de ocho horas de debate no se pudo llegar a un acuerdo con el FdT. Ofrecimos dos alternativas, fueron rechazadas. Ingresaremos al recinto a impugnar la sesión. Porque el consenso es el no disenso y hay 116 diputados de JxC diciendo a este método que no", dijo Negri, junto al titular del bloque del Pro Cristian Ritondo y al presidente de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro.