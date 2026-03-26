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Bullrich se reunió con Manuel Adorni y ratificó la presentación de paquete de reformas

Lenadora mostró un total apoyo al jefe de Gabinete Manuel Adorni. También ratificó el envío de un nuevo paquete de leyes al Congreso

26 de marzo 2026 · 15:13hs
Bullrich se reunió con Manuel Adorni y ratificó la presentación de paquete de reformas

Bullrich se reunió con Manuel Adorni y ratificó la presentación de paquete de reformas

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, se reunió este jueves con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni y confirmó que prontamente se presentará ante el Congreso un nuevo paquete de leyes.

Primer paquete

Desde sus redes sociales, Bullrich ratificó las reformas que quiere implementar el presidente Javier Milei sobre la propiedad privada, la modificación de la ley de Glaciares, la protección del medioambiente y la explotación de recursos naturales.

“Se viene el primer paquete de reformas que anunció el Presidente Javier Milei en la apertura de sesiones y que explicó ayer el Jefe de Gabinete Manuel Adorni. Este va a ser el Congreso más reformista de la historia. Vamos a trabajar sin pausa para cambiar la Argentina. ¡Vamos, Manuel!”, expresó la legisladora.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, evitó dar precisiones sobre los viajes y propiedades “porque hay una investigación judicial en curso”.

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patricia bullrich (1)

El encuentro de este jueves en Casa Rosada fue el primero que tuvieron ambos funcionarios, luego de los chispazos que hubo entre ellos durante las últimas semanas. Entre ambos se desataron tensiones una vez que los viajes del jefe de Gabinete se instalaron en la agenda pública.

Adorni no vio en Bulrich una defensa férrea por esos días, algo que sí observó en ministros y referentes libertarios.

Un sector del oficialismo sembró sospechas sobre el origen de la filtración del video en el que se ve al ministro caminando en una pista de aterrizaje rumbo a Punta del Este, Uruguay, y responsabilizaron a la senadora tras dos años en los que controló la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que aún depende del Ministerio de Seguridad.

En la Cámara Alta, en respuesta, dijeron que el asesor Santiago Caputo se ocupó de difundir el video del viaje del funcionario como consecuencia de su pérdida de influencia en el Ministerio de Justicia a partir de la salida de Sebastián Amerio, un hombre muy cercano al consultor.

Manuel Adorni Patricia Bullrich Congreso Jefe de Gabinete
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