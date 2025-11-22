Uno Entre Rios | El País | fábrica

La fábrica Essen despidió 30 empleados e importará de China

La caída del consumo e importación golpeó a la fábrica de Essen, en Santa Fe. La empresa reemplazó parte de la producción local y despidió a 30 operarios.

La crisis económica generada por la caída del consumo y la apertura de las importaciones golpeó a una de las firmas más emblemáticas de la industria nacional. La fábrica de artículos de cocina, conocida popularmente por sus "ollas indestructibles" y que fue símbolo del trabajo metalúrgico, despidió a 30 empleados de su planta en Santa Fe.

La empresa Essen comenzó a sustituir parte de su fabricación local por productos terminados importados, lo que motivó el achique de personal. Los 30 despidos representan una disminución del 10% de la planta productiva.

Essen, importación y reestructuración

El conflicto en la fábrica de cacerolas de aluminio fundido se origina en una decisión de la compañía de reemplazar cerca del 45% de su producción local con componentes traídos directamente desde China. Esta decisión, sumada a la retracción de la demanda interna, paralizó la fabricación de varios componentes.

El titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Venado Tuerto, Oscar Infante, lamentó la situación: “Ha bajado la producción y los trabajadores lo ven día a día en sus puestos de trabajo”. El gremio denunció que la empresa está aprovechando la crisis para llevar a cabo una “reestructuración o achique” de la plantilla.

La preocupación sindical se extiende a otras firmas de la región: infante advirtió que la compañía Corven, otra de las grandes empleadoras metalúrgicas de Santa Fe, también estaría preparando la cesantía de unos 40 trabajadores.

