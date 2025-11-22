Reforma Laboral: Hugo Yasky confirmó que trabaja propuesta alternativa con la CGT

El titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky afirmó que varios sectores, incluida CGT, analizan alternativa a la reforma laboral del Gobierno

El secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, analizó la advertencia que la CGT trasladó al Gobierno ante la posibilidad de que la futura reforma laboral “nazca viciada”. El contexto incluyó además la tensión creciente con los estatales y el anuncio oficial de descontar el día a quienes adhieran al paro de ATE. En este contexto de conflictividad, adelantó que junto al resto de las centrales obreras plantearán propuestas alternativas a la iniciativa del oficialismo para cambiar las leyes del mundo del trabajo.

Yasky señaló que el Gobierno “ha hecho trascender” que las reformas tributaria y laboral son prioridad, aunque “todavía no hay un proyecto presentado”, y advirtió que antes de ese debate deberá discutirse el presupuesto, que marcará la orientación política en temas sensibles como jubilaciones, universidades y asistencia para personas con discapacidad.

Embed Reunión de diputados sindicales con el nuevo CD de la CGT con una definición contundente: no puede haber ningún cambio en las leyes laborales que sea para perjudicar a los laburantes.

Necesitamos debatir derechos para quienes no los tienen, no eliminar los que existen. pic.twitter.com/BdjvTXhQTQ — Hugo Yasky (@HugoYasky) November 19, 2025

“Tenemos que ponernos en guardia, porque está claro que intenta aplicar una política de ajuste y para eso es visitar a los sindicatos”, dijo el gremialista sobre el antecedente del capítulo laboral declarado inconstitucional y remarcó que la CGT trabaja en propuestas para una reforma alternativa: “Hay realmente temas para reformar en términos de la legislación laboral. Para nosotros son estos”, enumerando proyectos sobre plataformas digitales, jornada laboral y licencias parentales.

También cuestionó la falta de diálogo: “El Gobierno no convocó ni a la CGT ni a la CTA ”, y planteó que el oficialismo busca obtener los votos faltantes a través de los gobernadores. Respecto de la comparación con la década infame, sostuvo que “volver a una situación de prepensionismo significaría carencia de derechos laborales”, y alertó que habría intención de desarticular convenios colectivos nacionales.

Para definir una reforma laboral “moderna”, Yasky propuso “establecer un contrato social donde los salarios estén acorde con la canasta de consumo familiar”, y consideró imprescindible que ningún trabajador quede por debajo de la canasta básica: “Lo que parece una utopía se puede convertir en realidad si uno pone prioridades”.

Embed Derechos para trabajadores de plataformas con licencias, cuidados y salario mínimo.

Licencias por nacimiento y cuidados con equidad de género

Participación en las ganancias

Aprovechamiento de los avances tecnológicos para reducir la carga de trabajo y la jornada laboral… pic.twitter.com/JobBnDAlh0 — Hugo Yasky (@HugoYasky) November 18, 2025

En su análisis económico, criticó subsidios a grandes corporaciones: “No se justifica seguir subsidiando a un grupo muy poderoso como Mercado Libre si no hay posibilidad de asegurar un piso salarial”, y agregó que también reciben beneficios otros sectores como el de explotación petrolera, mientras las pymes quedan “en una simetría absoluta” frente a las importaciones.

En este contexto, esta semana Yasky y otros dirigentes participaron de la primera jornada del Foro para la Defensa del Trabajo y la Justicia Social, que reunió a representantes de la justicia laboral, organizaciones sindicales y legisladores con el objetivo de debatir una agenda de reformas orientada a mejorar las condiciones de vida de las y los trabajadores. En la mesa redonda La justicia social no es una aberración, se abordó la coyuntura nacional en materia de reducción de derechos y la importancia de fortalecer las organizaciones sindicales en la resistencia a leyes como el intento de reforma laboral que busca aprobar el oficialismo.