La senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero puso en duda el acceso universal al Hospital Garrahan durante el debate por la emergencia pediátrica.

Debate por la emergencia pediátrica: "No creo que los niños tengan derecho a ser curados en el Garrahan".

La discusión en el Senado sobre la declaración de la emergencia pediátrica estuvo marcada por una intervención que generó fuerte repercusión. La senadora cordobesa del Frente Pro Libertad, Carmen Álvarez Rivero, sorprendió al poner en duda el derecho de los niños de todo el país a recibir atención en el Hospital Garrahan , uno de los centros pediátricos más importantes de la Argentina.

"Quiero hacer un aporte: yo no creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados. Ese derecho yo no lo conozco en ningún lado" , expresó la legisladora, en un discurso que rápidamente desató polémica y generó críticas por parte de distintos bloques.

Polémica en el Senado: una senadora cuestionó el derecho de los niños a atenderse en el Garrahan

Embed El Hospital Garrahan es un hospital nacional, emblema del federalismo en nuestro país. Como ya hemos mostrado, allí se atiende a niñas y niños de cada rincón de la Argentina.

El Hospital Garrahan es un hospital nacional, emblema del federalismo en nuestro país. Como ya hemos mostrado, allí se atiende a niñas y niños de cada rincón de la Argentina.

Por eso, consideramos muy desafortunados los dichos de la senadora Carmen Alvarez Rivero.

Álvarez Rivero argumentó que el problema de fondo es el financiamiento desigual del sistema de salud entre provincias, y apuntó directamente a la necesidad de reformular cómo se distribuyen los recursos en todo el país.

"Quiero que vengan recursos entonces también para Córdoba, cuando atendemos a personas de otra jurisdicción, porque eso está cayendo sobre las espaldas de los cordobeses. Discutamos el sistema de salud en su conjunto", reclamó.

Críticas en el recinto

Las declaraciones fueron interpretadas por varios senadores como un desconocimiento del carácter federal y solidario del Hospital Garrahan, que funciona como una institución de referencia nacional y brinda atención a pacientes pediátricos de todas las provincias, sin importar su procedencia o cobertura.

Desde sectores opositores advirtieron que poner en duda el acceso igualitario al Garrahan implica limitar el derecho a la salud de los niños más vulnerables, muchos de los cuales dependen exclusivamente de este hospital para recibir tratamientos de alta complejidad.

Reforma tributaria y reconocimiento al interior

En su exposición, la senadora también vinculó el debate con la necesidad de una reforma tributaria que establezca un sistema de aportes más justo.

"El que gana poco paga poco y el que gana mucho paga mucho, eso sería más justo", señaló, al defender un esquema progresivo de distribución de recursos.

Además, propuso que el Congreso otorgue rango nacional a la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba, como una forma de jerarquizar instituciones del interior del país.

"No pido ni un peso, pero ese reconocimiento habilita a profesionalizarse internacionalmente", subrayó, al considerar que esta medida podría contribuir a mejorar la formación médica en las provincias.

Un debate clave en medio de la crisis pediátrica

El cruce se produjo en el marco del tratamiento de un proyecto con media sanción en Diputados que busca declarar la emergencia en pediatría, ante la creciente falta de profesionales y recursos en varias jurisdicciones del país.

En ese contexto, la intervención de Álvarez Rivero quedó en el centro del debate parlamentario y reavivó la discusión sobre el rol del Garrahan como institución nacional de referencia para la atención pediátrica.

La senadora cerró su discurso reafirmando que su intención era aportar al debate una mirada federal sobre el financiamiento del sistema de salud. Sin embargo, su frase sobre el derecho de los niños a ser atendidos en el Garrahan se instaló como uno de los momentos más controvertidos de la jornada.