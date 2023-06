Daniel Scioli no se baja, lleva a Nito Artaza y a Moyano

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, lanzó este jueves oficialmente su precandidatura presidencial por la lista Unidos Triunfaremos en el Teatro ND, donde había presentado hace 20 años la fórmula junto a Néstor Kirchner, y afirmó que a pesar de los "obstáculos" las boletas con su cara "van a estar el 13 de agosto en el cuarto oscuro".

Scioli se apegó a Néstor Kirchner para sustentar su discurso. "Argentina necesitaba en ese momento un nuevo tiempo, ese poder transformador. Se vivían momentos dramáticos desde todo punto de vista. Algunos me decían que me estaba equivocando y me suenan mucho esas palabras en estos días. Cuando uno tiene la experiencia de la vida, el instinto, la intuición de saber lo que Argentina necesita en ese momento un nuevo tiempo...", expresó desde el escenario.

El ex gobernador bonaerense desechó la idea de declinar su postulación en favor de Eduardo "Wado" de Pedro, el precandidato del kirchnerismo y el massismo dentro del frente Unión x la Patria, quien también lanzó su precandidatura oficialmente este jueves. "Van a encontrar nuestras boletas el 13 de agosto en el cuarto oscuro. Esto es una carrera de obstáculos y venimos ya pasando algunos", aseguró Scioli.

Estaban sentados en primera fila el canciller, Santiago Cafiero, y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, enviados del presidente Alberto Fernández, y el diputado nacional entrerriano Marcelo Casaretto.

"Siento por el un gran respeto y admiración, por su liderazgo, por los desafíos futuros en el mundo del trabajo", expresó el precandidato sobre Hugo Moyano.

Al finalizar el acto, en rueda de prensa, Scioli aclaró que la persona que lo acompañará en la fórmula como vicepresidente "será definido antes del sábado", momento en que cierran las listas.

El precandidato radical

Finalmente, el actor Nito Artaza afirmó: "Nos llena de júbilo aceptar la propuesta de Daniel en este momento y m enorgullece estar en este espacio. Tuve que dejar mi identidad partidaria porque acompañaron desde la UCR un proyecto conservador en lo politico y neoliberal en lo económico. No es justo que se esté muriendo gente en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires cuando tienen el presupuesto más grande del país", añadió el precandidato a jefe de gobierno porteño.