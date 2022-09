Cura lanzó un mensaje de odio hacia Cristina Fernández

"Un fiscal que no has matado te ha condenado. Tenés que cumplir con tu condena. Cuando te presentes ante Dios no valen coimas o bolsos revoleados. Vas a estar acompañada de tu marido". "Mi bendición al gran pueblo argentino", cierra en el video titulado "en relación al patético simulacro de atentado...".

En Twitter Argentina internautas compartieron el mensaje con el Papa Francisco y le pidieron que intervenga.

Juan Pablo Esquivel Paranpa Cristina Fernández atentado.jpg

El paso de Juan Pablo Esquivel por Paraná

El cura fue ordenado Presbítero el 20 de diciembre de 1989 en la Arquidiócesis de Paraná. Desde su ordenación presbiterial, el sacerdote fue vicario parroquial de San Francisco de Borja (1991 1992) y San Agustín (1992 1993) en la capital entrerriana, así como capellán de diversas instituciones como hogares de niños y colegios, ejerciendo en algunos de ellos el papel de catequista o profesor (como en el Instituto Fons Vitae).

Después de su obtención del título de Licenciado en Teología con especialización en espiritualidad en 1997 otorgado por la Pontificia Facultad Teológica Teresianum, Juna Pablo Esquivel fue delegado episcopal de la Catequesis, miembro de la Junta Nacional de Catequesis, secretario del Consejo Presbiterial, profesor del Instituto Fons Vitae, del Seminario Catequístico Arquidiocesano y del Seminario Metropolitano de Paraná, de la Facultad de Humanidades Teresa de Ávila y en el Instituto Técnico de Gimnasia y Deportes.

Juan Pablo Esquivel Paraná Cristina Fernández atentado 3.jpg

En agosto del 2002 regresó a Italia para completar sus estudios teológicos superiores. Desde entonces es vice-párroco del Duomo de Atri de la diócesis de Téramo-Atri en Italia y, luego de haberse inscrito en la Pontificia Facultad Teológica Teresianum (Pontificio Instituto de Espiritualidad de los P.P. Carmelitas Descalzas en Roma), elaboró, bajo la dirección del padre Castellano Cervera, la Tesis doctoral sobre el tema La Fe como virtud teologal fundamental en el Catecismo de la Iglesia Católica, que defendió con la máxima calificación ("summa cum laude") el 25 de febrero de 2005, alcanzando así el título de doctor en teología con especialización en espiritualidad.