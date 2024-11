Cristina Kirchner dijo que "el verdadero objetivo" de la causa Vialidad es su proscripción

La ex presidenta Cristina Kirchner denunció que los "Copitos de Comodoro Py", como llamó a los jueces de la Cámara Federal de Casación, buscarán “proscribirla” este miércoles con un fallo en su contra por la causa Vialidad que implicará la "inhabilitación para desempeñar cargos públicos a perpetuidad".

En ese sentido, preguntó: ¿Cuál es la frutillita del postre y el verdadero objetivo que tienen? Mi inhabilitación para desempeñar cargos públicos a perpetuidad. O sea: lisa y llanamente proscripción de por vida. Una vez más el peronismo y la proscripción. Nada nuevo bajo el sol".

Embed "Los Copitos de Comodoro Py" otra vez en acción. https://t.co/BdXJkO4Kx5 pic.twitter.com/lEdH50zzPw — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 12, 2024

Corrupción

Cristina Kirchner enfatizó que quienes llevan adelante "Gobiernos nacionales, democráticos y populares son considerados 'corruptos' por el mainstream y deben ser eliminados físicamente o suprimidos políticamente mediante la proscripción".

"Y es aquí donde se revela la paradoja fatal del siglo XXI: con 'los chorros y corruptos' el pueblo trabaja, come, tiene salud, se educa y tiene la oportunidad de ser más, de crecer; en cambio los que se venden como 'honestos y transparentes' endeudan el país, empobrecen al pueblo, le quitan sus derechos, le quitan el trabajo, la comida, la educación y la salud, y siempre benefician a los más poderosos", continuó quien fue elegida dos veces presidenta.

Según Kirchner, los jueces integrantes de la Cámara Federal de Casación Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, "mañana van a ratificar la condena por un delito que nunca pude cometer". Además, los apodó "Los Copitos de Comodoro Py".

Persecución

En otro tramo de la carta, la ex mandataria remarcó que "la persecución mediática judicial tiene como objetivo principal castigar judicialmente y dejar fuera del tablero político a los dirigentes que hacen y conducen gobiernos nacionales, democráticos y populares; pero al mismo tiempo tienen un segundo objetivo: disciplinar con el miedo al resto de la dirigencia política, social y sindical. Y vaya si lo logran".

"Sepan que hagan lo que hagan, no van a hacerme callar. No fui ni seré nunca mascota del poder. Desde muy joven he militado en el peronismo y trabajado para lograr una Argentina más justa y más humana, y una Nación que construya Patria. ¿Y saben qué? Pienso seguir haciéndolo", concluyó Cristina Kirchner.