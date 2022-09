Cristina Fernández de Kirchner salió de su casa y saludó a la militancia

cristina fernandez de kirchner 3.jpg

Detrás del operativo de la Policía Federal Argentina, que se desplegaba a lo ancho de la calle Uruguay, aunque sin presencia de agentes de tránsito, los manifestantes expresaron su apoyo a la Vicepresidenta a través de cánticos, carteles y banderas de distintas organizaciones, provincias y de pueblos originarios.

"La llegué a abrazar, no puedo más, es un milagro verla viva con lo que pasó", expresó entre lágrimas Mónica, quien llegó desde la localidad bonaerense de San Miguel con su hijo. Ambos se abrazaban al grito de "¡Lo logramos, lo logramos!".

"Nos vinimos con mi hijo a las tres de la mañana y aguardamos porque teníamos toda la fe de que se iba a acercar. Ya me puedo morir tranquila", le dijo la mujer a la agencia Télam. Y aseguró: "Se me sale el corazón, gracias (a Cristina) por tener vivos a mis viejos, por darme todo lo que me das cada día, por darme un techo".

Previo a seguir rumbo a Plaza de Mayo, donde miles de personas se congregaron desde el mediodía, los manifestantes se mostraron "emocionados" al encontrarla "bien y tranquila" a la Vicepresidenta.

Embed LA PROVINCIA | En Paraná hubo una multitudinaria manifestación contra el ataque a la Vicepresidenta https://t.co/Gq2rtXbi8H — Diario UNO (@UNOentrerios) September 2, 2022

"Uno ve las imágenes y realmente es un dolor enorme porque podría haber pasado lo peor. Estoy convencido de que Dios la salvó", sostuvo Carlos, quien viajó desde Concordia, Entre Ríos, para manifestar su apoyo.

El entrerriano acotó: "Tener la suerte de verla bien es una emoción enorme". Y, remarcó que el atacante "le gatilló en la frente, lo que pasó fue un verdadero milagro".

Cerca de las 14, el presidente Alberto Fernández arribó al departamento de la vice y se retiró 45 minutos después, sin realizar declaraciones a la prensa.