Cristian Ritondo, tras denuncia por su patrimonio, faltó a la reunión del PRO

Difunden investigación sobre sociedades vinculadas a la esposa del diputado del PRO, Cristian Ritondo, con propiedades en Miami por US$ 2,6 millones

Difunden investigación sobre sociedades vinculadas a la esposa del diputado del PRO, Cristian Ritondo, con propiedades en Miami por US$ 2,6 millones

Difunden investigación sobre sociedades vinculadas a la esposa del diputado del PRO, Cristian Ritondo, con propiedades en Miami por US$ 2,6 millones

Mauricio Macri cerró este viernes el año político del PRO con la ausencia de Cristian Ritondo, jefe de la bancada de ese partido en Diputados, tras difundirse una investigación periodística sobre la trama de sociedades vinculadas a su esposa que conducen a cinco propiedades en Miami por un total de US$ 2,6 millones.

Embed Comenzó el Consejo Federal del PRO. pic.twitter.com/1DbuyXFt5q — PRO (@proargentina) December 13, 2024

La cumbre del PRO se armó con las características de un cónclave cerrado, sin transmisión pública, lo que preveía darle a Ritondo la posibilidad de prolongar el silencio, recomendación de sus abogados. Sin embargo, existía la posibilidad de que fuera abordado por la prensa al entrar o salir del hotel.

Consultada por el tema, María Eugenia Vidal dijo que “lo que hay (contra Ritondo) es sólo una denuncia, ni siquiera hay una imputación”. Aseguró que se hará lo que el PRO “hace ante cada denuncia judicial”: “Presentarnos, dar las explicaciones, mostrar todos los papeles que hay que mostrar”. “La Justicia resolverá, como es lo que corresponde. En esta instancia, donde ni siquiera hay una imputación, no hay nada que definir”, se excusó.

Cristian Ritondo PRO Javier Milei Off shore propiedades patrimonio Mauricio Macri.png

El caso tuvo eco el jueves en el Senado, cuando se votó la expulsión de Edgardo Kueider, a partir de la alocución del jefe de la bancada peronista, José Mayans. “Imagínense, ellos dos iban a defender Ficha Limpia en cada cámara”, arremetió el formoseño en alusión a Ritondo y Kueider.

Es que hasta hace dos semanas el PRO levantó las banderas de su proyecto histórico de Ficha Limpia, que impide que las personas condenadas por corrupción puedan presentarse en cargos públicos electivos. Dos intentos sucesivos para darle media sanción en Diputados fracasaron por una serie de desinteligencias entre el PRO y La Libertad Avanza. Milei prometió un proyecto de Ficha Limpia “mejorable” para no traicionar a sus aliados incondicionales, pero hasta ahora no se conoció y ya no se trataría hasta las sesiones de 2025.

Cristian Ritondo PRO Javier Milei Off shore propiedades patrimonio.jpg

La investigación

Un entramado de sociedades offshore, departamentos en Florida, Estados Unidos, y complejas estructuras financieras conducen directamente a la abogada Romina Aldana Diago, esposa del diputado Cristian Ritondo y ex asesora de funcionarios públicos de la Ciudad de Buenos Aires. El jefe del bloque del PRO en la Cámara baja, referente central de Mauricio Macri en la provincia de Buenos Aires y aliado del presidente Javier Milei, también figura en uno de los documentos que surgen de la filtración Pandora Papers, a los que la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR accedió junto al Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).

Según una publicación, Diago está asociada a bienes valuados en más de 2,6 millones de dólares mediante estructuras financieras en jurisdicciones como Islas Vírgenes Británicas, Delaware y Florida.

Los registros analizados revelan que en 2014 Diago creó la empresa Sunstar Point Ltd. en las Islas Vírgenes Británicas para adquirir una propiedad en Florida por 650.000 dólares y documentos muestran que presentó pruebas para ser reconocida como directora y beneficiaria de la sociedad. En el mismo año, creó el fideicomiso Warwick Trust, con el cual administraba sus bienes y estableció que Ritondo podría tomar el control en caso de su fallecimiento. Este fideicomiso, revocable en vida, protegía inicialmente el 100% de las acciones de Sunstar Point.

Posteriormente, Sunstar Point Ltd. transfirió un departamento del condominio Beachwalk Condominium en Hallandale Beach a Ilustre LLC, una sociedad registrada en Delaware. Ilustre LLC, a su vez, aparece vinculada a Bonita Holdings 39 LLC, dificultando la identificación de los beneficiarios finales. En 2021, los registros oficiales conectan a Diago con Bonita Holdings 39. La investigación también señala que Diago estuvo vinculada a Goformore LLC, que adquirió tres inmuebles en Miami entre 2013 y 2015, valuados en más de 1,5 millones de dólares.

Cristian Ritondo PRO Javier Milei Off shore propiedades patrimonioDiago.jpg

Ante esto, voceros de Ritondo afirmaron que su vínculo con la sociedad fue "estrictamente laboral" y cesó en 2013, aunque registros oficiales indican que Diago figuraba como administradora durante ese período.

En cuanto a Cristian Ritondo, el informe destaca que no declaró estos bienes ni las sociedades en sus declaraciones patrimoniales.

En 2023, informó un patrimonio de 1.541 millones de pesos, un aumento del 1.709% respecto al año anterior, pero sin incluir los activos relacionados con Diago. Según la normativa vigente, la omisión de bienes en declaraciones juradas podría ser considerada un delito.

El informe señala que la confidencialidad de los bienes de las parejas de funcionarios está protegida por un decreto de 2012 firmado por Cristina Kirchner. Esta normativa limita el acceso a esa información únicamente a jueces y la Oficina Anticorrupción, dificultando el rastreo del patrimonio de Diago.