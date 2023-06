Córdoba: Martín Llaryora al frente en elecciones a gobernador

LLaryora, quien en el inicio del conteo estaba más de seis puntos porcentuales abajo, lograba el 41,88 por ciento de los votos, contra el 41,86 por ciento Juez. La diferencia a esta altura del conteo era de 136 votos, según datos oficiales.

En tercer lugar figuraba Encuentro Vecinal Córdoba, con el 2,78 por ciento de los votos.

Elecciones 2023 Córdoba PASO.jpg

Baja participación

En las elecciones participaron 11 listas y, de acuerdo con lo manifestado a la prensa por el secretario electoral de la provincia, Ernesto Torres, se desarrollaron con "normalidad", aunque "hubo algunas demoras e inconvenientes que fueron subsanados" por los agentes electorales y autoridades de mesas.

Por la mañana hubo escasa concurrencia a las urnas, mientras que a partir de las 14 comenzó a incrementarse el movimiento hasta llegar un estimativo de participación del 40% alrededor de las 16, según el promedio calculado extraoficialmente por una fuente de la Justicia Electoral. En tanto, distintas fuentes partidarias coincidieron en que fue "baja" la asistencia a votar.

Finalizada la emisión de votos se estaba procediendo al conteo de las 9.060 mesas ubicadas en los 1.485 establecimientos de la provincia, y desde esos lugares se escanearán las planillas para transmitir al Centro de Cómputos los datos.

Esa información se digitalizará mediante un sistema denominado Turing, lo que permitirá acelerar la carga para el escrutinio, destacaron y probablemente comenzar a publicar los datos entre las 21 y 21.30 en el link de datos oficiales

El único incidente que obligó a la participación policial tuvo que ver con dos 'motochorros' que, minutos antes de la apertura de los comicios, asaltaron en la vía pública a una mujer de 56 años y a un muchacho de 26, quienes se dirigían a desempañarse como autoridades de mesa en una escuela del barrio Empalme, en la ciudad de Córdoba.

De acuerdo a los datos suministrados por la policía, un caso similar ocurrió en Barrio Oña contra otra autoridad de mesa, aunque en ese caso se frustró el intento ante la oportuna presencia del personal de seguridad.

Elecciones 2023 Córdoba Luis Juez.jpg

Los precandidatos

Los principales candidatos a gobernador emitieron su voto antes del mediodía en una competencia polarizada por el candidato Martín Llaryora, de Hacemos Unidos por Córdoba (HUxC), Luis Juez, de Juntos por el Cambio (JxC) y Federico Alesandri, de Creo en Córdoba de Todos.

El candidato a gobernador del oficialismo, Llaryora, intendente de la ciudad de Córdoba, emitió su voto en la escuela Santa Teresa de Jesús de la capital provincial y luego habló con los medios locales para sostener que estos comicios "tienen un impacto nacional importante porque es el segundo distrito más importante de Argentina".

Confió en que el resultado electoral va a ser "muy favorable" para su sector, debido a que su espacio está planteando la "transformación el pensamiento de la nueva generación", que a la vez conlleva estrategias de "consensos para construir propuestas comunes entre los que pensamos distinto", y convocó al electorado a "concurrir a votar".

Llaryora expresó también su respaldo a la precandidatura presidencial del gobernador Juan Schiaretti por la coalición de Hacemos por Nuestro País, al destacar que representa "el modelo Córdoba para sacar a Argentina de la crisis".

También votó Luis Juez y convocó a la sociedad a sufragar, al sostener que "la apatía es funcional a la continuidad de los modelos" que están gobernando. "Esta noche voy a ser gobernador", dijo Juez tras votar en una escuela de Barrio Alberdi, en la capital local.

Consideró "agotado" el actual modelo de gestión que lleva adelante Schiaretti y planteó la necesidad avanzar en un "ciclo virtuoso, con una mirada hacia los problemas de los cordobeses, por eso la gente tiene que ir a votar y expresarse en las urnas".

Si bien reconoció que el movimiento del electorado no fue masivo durante la mañana, manifestó sus expectativas de que esa situación se modificara durante la jornada, y seguidamente destacó el trabajo de JxC Córdoba para "articular y construir la unidad para llegar con oferta electoral, un proyecto político y de gestión".

Al ser consultado sobre el intento de Schiaretti de integrar JxC, Juez aseveró que en Córdoba "hemos sido contundentes. No necesitamos tutores ni de nadie que desde el puerto nos diga lo que tenemos que hacer", remarcó.

Juez lleva como su candidato a vice al diputado nacional, presidente del radicalismo provincial e intendente en uso de licencia de la localidad de General Cabrera, Marcos Carasso.

Federico Alesandri, candidato a gobernador de Creo en Córdoba de Todos, espacio que representa al kirchnerismo local, dijo tras sufragar: "Estoy contento de poder venir a votar, contento de en esta campaña haberlo dado todo y haber encontrado un montón de cordobeses y cordobesas que quieren una Córdoba mejor, con menos pobreza, con menos marginalidad, con más trabajo".

"Así que en estos 40 años de democracia, hoy poder participar y hacerlo en mi escuela, en mi ciudad, con esta responsabilidad enorme, más que contento", sostuvo Alesandri al salir del IPEAY T N°347 Dr. Alejandro Degenaro de Embalse.

La candidata a vicegobernadora de ese espacio, la diputada nacional Gabriela Estévez, cumplió su deber cívico en el IPEM N°23 Lino Enea Spilimbergo de Unquillo, y dijo tras votar: "Es muy importante que cumpliéndose 40 años de democracia, la defendamos, la celebremos y yo creo mucho en eso del pueblo argentino, esa vocación inquebrantable de defender la democracia, así que celebrando como se debe".

Schiaretti instó a la población a concurrir a "votar masivamente. Ejerzan su derecho a votar. Voten por el candidato de preferencia, es el mejor homenaje que le podemos hacer los cordobeses a los 40 años de democracia", pidió el mandatario cordobés.

La candidata a vicegobernadora de HUxC, la radical Myriam Prunotto, votó en su localidad de Estación Juárez Celman, donde es intendenta en uso de licencia, y destacó ante los medios locales que fue a sufragar acompañada de su papá y que en esa población del departamento Colón "la gente está cumpliendo con absoluta normalidad con su responsabilidad democrática" y que tiene "muchas expectativas con el resultado".

El diputado nacional (UCR-JxC) Mario Negri emitió votó en la escuela Juan Zorrilla de San Martin, de la ciudad de Córdoba, y convocó al electorado a concurrir a las urnas y participar del proceso de elecciones al destacar que "el voto es lo único que pone en igualdad de condiciones el poder votar y hay que ejercerlo".

Asimismo reiteró que tomó la "decisión personal de no participar" como candidato en las elecciones nacionales, a partir de no haberse logrado un acuerdo de unidad para presentar una sola lista para legisladores nacionales en Córdoba: "Aposté a una lista única, trabajé en ese sentido y no se pudo dar", explicó el legislador radical, no obstante remarcó: "No pienso retirarme, la política, es parte de mi vida", dijo.

Simultáneamente concurrieron a las urnas más de 200 municipios y comunas que renueva autoridades.