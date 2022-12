Córdoba: arrastraron a dos policías sobre el capot del auto

Capot policias Córdoba.jpg

Todavía se desconocen los motivos por los cuales los acusados intentaron evadir a las fuerzas de seguridad. Varias filmaciones dan cuenta del hecho, incluso hay un video realizado por una de las personas que se encontraba dentro del vehículo. La mujer, que se encontraba de acompañante, registró con su smartphone el momento en el que el suboficial Raúl Córdoba junto con otros dos agentes le solicitaron al conductor que descienda del auto.

En el video se escucha como dos de los tres jóvenes se negaban a bajar. “¿Qué delito? No estamos haciendo nada malo, no robamos no hicimos nada”, se escucha decir a una de las chicas; mientras que otra, con una postura racional, acota: “Bajemos, no quiero meterme en esta, preguntale qué estamos haciendo”. “No estamos haciendo nada malo”, le responde el conductor a su amiga. Por su parte, la otra acompañante reafirma la voluntad de negarse a descender del vehículo: “Coral, no te bajes porque es peligroso”.

En ese momento se desata el violento accionar del conductor. Decide acelerar y embestir contra dos de los tres policías, que para evitar ser atropellados se sostienen del capot del auto y de uno de los limpiaparabrisas. Pese a que uno de los efectivos le implora a los gritos que se detenga, el joven decide acelerar su marcha y la acompañante avala el gesto: “Dale, vámonos a la mierda”.

El subdirector general de seguridad de Córdoba Capital Norte, el comisario mayor Víctor Di Stéfano, afirmó que los tres jóvenes quedaron detenidos y trasladados a Tribunales a disposición de la Fiscalía, acusados por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones.

Los dos policías que terminaron encima del capot tuvieron que ser hospitalizados, ambos con traumatismos en sus miembros inferiores. Si bien sus vidas no corren peligro, todavía no fueron dados de alta”.

El conductor sigue detenido y las dos jovenes que lo acompañaban (hermanas entre ellas e hijas de una funcionaria judicial) fueron liberadas. pic.twitter.com/hBIvrPIGdO — Andrés Ferreyra ⭐️⭐️⭐️ (@andyferreyra) December 26, 2022

Según informó La Voz de Córdoba, el conductor fue identificado como Lautaro Ordónez, de 20 años; y sus acompañantes son Abril Aresca (21) y Tiziana Aresca (19). Las jóvenes son hijas de Gabriela Eugenia Moreira, funcionaria judicial de la provincia, que se desempeña en la Cámara en lo criminal y correccional de cuarta nominación de la Justicia de Córdoba, quien se acercó al lugar de los hechos. El Joven quedó imputado mientras las dos mujeres fueron liberadas.