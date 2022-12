Coparticipación: la Corte falló a favor del gobierno porteño

La decisión fue firmada por los cuatro miembros de la Corte luego de que la Ciudad y la Nación no lograron ponerse de acuerdo en el costo que implica la Policía Federal, traspasada a la Ciudad en 2016.

El máximo tribunal no resolvió la cuestión de fondo del litigio, sino que por el momento avaló la medida cautelar pedida por el Gobierno porteño, que en términos prácticos hará que los pagos del 2,95% se hagan "en forma diaria y automática" por el Banco de la Nación Argentina y suspende la ley 27.606 que le otorgaba 2,32%.

Nación venía depositando un monto de 2,32% a CABA y si bien el 2,95% otorgado por la Corte Suprema es mucho menos que el 3,75% que el expresidente Mauricio Macri le había dado a la Ciudad, está por debajo del 3,5 que pedía la administración de Rodríguez Larreta. Desde el Gobierno nacional consideraron que, aunque el fallo aparenta ser "salomónico", en el fondo se "beneficia" a la administración porteña.

Argumentos

En el punto 10 del fallo de este miércoles, la Corte Suprema de Justicia aclaró que "la participación aquí discutida de la Ciudad de Buenos Aires en la masa total de recaudación a distribuir no afecta la coparticipación de las provincias". Y agregó: "Sea cual fuere el resultado de este pleito los recursos coparticipados de las provincias no se verán afectados, pues la cuota correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires se detrae únicamente de los fondos que le corresponden precisamente a la Nación en la distribución primaria".

En el escrito la Corte consideró que "el Estado Nacional no puede reducir unilateralmente ex post facto el nivel de los recursos comprometidos para la financiación del gasto" de la Policía Federal. Por contrapartida, afirmó que "el Estado receptor no podría simplemente abandonar la prestación del servicio cuando, como en el caso de la seguridad pública, se trata de una prestación esencial para la vida colectiva de la comunidad y uno de los principales cometidos".

corte suprema.jpg

La Corte tuvo en cuenta que los decretos de Macri, subiendo la coparticipación de la Ciudad, para el Gobierno Nacional "solo buscaron favorecer a la Ciudad de Buenos Aires por afinidad político-partidaria, pero sin contar con respaldo jurídico, presupuestario o económico". Pero en la misma medida, tomó en cuenta el argumento de la Ciudad en el sentido de que los decretos del expresidente "son actos válidos dictados en cumplimiento de acuerdos entre el Estado Nacional y la Ciudad de Buenos Aires".

Ahora, sin plazos, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda deberá resolver la cuestión de fondo y conexas, como por ejemplo el pago de intereses que reclama la Ciudad por el tiempo que operó el recorte de sus impuestos coparticipables.

Críticas

Los primeros en reaccionar públicamente contra el fallo fueron los gobernadores de Santiago del Estero y presidente del Norte Grande, Gerardo Zamora; y de La Rioja, Ricardo Quintela. Para Zamora, “la ciudad más rica simplemente se burla” mientras que el federalismo “quedó pulverizado” con el fallo.

"El fallo de la Corte Suprema a favor de CABA en el reclamo por la coparticipación va en contra del federalismo y es inconstitucional ya que Capital Federal no es una provincia", publicó Quintela en su cuenta de Twitter.

Para el senador nacional por la ciudad de Buenos Aires Mariano Recalde (Frente de Todos), el fallo "solo beneficia el macrismo" y consideró que se trata de un "regalo de Navidad de la Corte Suprema para Larreta: más recursos para su campaña electoral", tras recordar que "durante los cuatro años que se los apropió no invirtió en seguridad, y tampoco construyó escuelas, viviendas ni subtes para los porteños".

Festejan en JxC

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, informó que evalúa con su equipo el fallo y anunció que, en el transcurso del día, anunciará las "medidas correspondientes". De todos modos, afirmó: "El fallo de la Corte Suprema de Justicia es una gran noticia para todos los argentinos. Es una victoria de la Constitución y el federalismo por sobre los atropellos, el abuso de poder y la grieta. Tengo esperanzas, otra Argentina es posible".

En su cuenta de Twitter, el alcalde porteño agregó: "Con el equipo estamos evaluando el fallo para, en el transcurso del día, tomar y anunciar las medidas correspondientes", en referencia a que en reiteradas oportunidades había prometido bajar impuestos si el máximo tribunal fallaba a su favor.

El fallo de la Corte Suprema de Justicia es una gran noticia para todos los argentinos. Es una victoria de la Constitución y el federalismo por sobre los atropellos, el abuso de poder y la grieta. Tengo esperanzas, otra Argentina es posible. — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) December 21, 2022

"Celebro el fallo de la Corte que le devuelve a la Ciudad lo que le corresponde. Se está terminando la prepotencia de quienes quieren llevarse por delante las leyes y las instituciones para ahogar a sus opositores", dijo, por su parte, el expresidente Mauricio Macri. "El fin del populismo está cada vez más cerca", agregó.

Celebro el fallo de la Corte que le devuelve a la Ciudad lo que le corresponde. Se está terminando la prepotencia de quienes quieren llevarse por delante las leyes y las instituciones para ahogar a sus opositores. El fin del populismo está cada vez más cerca. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) December 21, 2022

Un poco de historia

Mauricio Macri, a poco de iniciar su gestión como Presidente de la Nación, subió la cuota de coparticipación del gobierno porteño del 1,40 por ciento al 3,75. En septiembre de 2020, en la gestión del Frente de Todos, fue llevada al 2,32 por ciento. Contra esa decisión recurrió a la Corte Rodríguez Larreta, por ser el máximo tribunal el que interviene en los juicios entre la Nación y las provincias.

La Corte convocó a las partes para que resolvieran sus diferencias y pusieran el porcentaje voluntariamente pero el intento fracasó. La Ciudad le reclamó a la Nación que le pagara los "fondos retenidos" desde septiembre de 2020, más intereses, y señaló que "además de un perjuicio financiero, es una vulneración de la autonomía constitucional de la Ciudad Autónoma y resquebraja la situación de igualdad en que deben estar todos los actores del federalismo".