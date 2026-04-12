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Construcción: la venta de insumos se recuperó en marzo y subió 11% interanual

La venta de insumos para la construcción mostró una recuperación en marzo, aunque el sector aún opera muy por debajo de sus niveles históricos de 2023.

12 de abril 2026 · 18:19hs
La venta de insumos para la construcción se recuperó en marzo y subió 11% interanual. 

La venta de insumos para la construcción se recuperó en marzo y subió 11% interanual. 

La venta de insumos para la construcción creció en marzo al registrar subas de 11,1% interanual y 1,3% mensual desestacionalizada, recuperándose de los retrocesos de enero y febrero, según reveló el Índice Construya (IC).

LEER MÁS: Subió la venta de materiales de construcción en 2025

Los datos de la construcción

Los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción que fabrican las empresas que conforman la medición, en el primer trimestre del año resultaron 2,6% superiores a los realizados durante enero-marzo de 2025.

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Al analizar los resultados, desde Construya indicaron que “los despachos de insumos para la construcción residencial muestran una leve recuperación en el inicio del año, aunque todavía se ubican un 25% por debajo de los niveles de los períodos más dinámicos”.

En relación con la expectativa para los próximos meses, sostuvieron que “hacia adelante, si se consolida la normalización macroeconómica, esperamos una mejora gradual de la demanda durante 2026”.

El índice mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los siguientes productos para la construcción que fabrican las empresas líderes que conforman el Grupo Construya: ladrillos cerámicos, cemento Portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos y pastinas, pinturas e impermeabilizantes, sanitarios, calderas y sistemas hogareños y centrales de calefacción, grifería y sistemas para conducción de agua y gas, pisos, revestimientos cerámicos y materiales eléctricos y electrónicos.

La construcción mejoró en marzo

En línea con lo que marcó el Índice, la construcción detuvo su rebote y se contrajo un 1,3% mensual en febrero. La actividad de la construcción volvió a mostrar señales de fragilidad en febrero y cortó la recuperación que había insinuado en los meses previos. Según informó el Indec, el indicador sintético del sector (ISAC) registró una caída del 1,3% mensual desestacionalizada, lo que marca un freno en el rebote reciente.

En términos interanuales, el panorama es algo más moderado: el índice mostró una baja del 0,7% respecto a febrero de 2025, mientras que en el acumulado del primer bimestre del año exhibe una leve suba del 0,3%.

El dato mensual confirma que la construcción sigue condicionada por la debilidad de la demanda, pese a algunos indicios de estabilización en ciertos segmentos. Además, al comparar con niveles previos al cambio de ciclo económico, la construcción aún se ubica casi 22% por debajo de noviembre de 2023, lo que refleja la magnitud del ajuste que atravesó el sector.

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