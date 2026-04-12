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Newell´s y San Lorenzo empataron 0 a 0 en un aburrido encuentro

El partido, correspondiente a la 14° fecha del Torneo Apertura, se disputó en el Coloso Marcelo Bielsa. El empate no fue negocio para Newell´s ni el Ciclón.

12 de abril 2026 · 18:06hs
Newell´s y San Lorenzo empataron 0 a 0 en un aburrido encuentro

Newell’s y San Lorenzo igualaron este domingo 0 a 0 en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa por la jornada 14 de la Zona A del Torneo Apertura 2026. En un partido que se presentaba vital para ambos equipos, que precisaban de una victoria para acomodarse en la tabla de posiciones, las situaciones de peligro fueron escasas y predominaron las imprecisiones.

La igualdad le deja un sabor amargo a los equipos. El Ciclón quedó noveno en la zona A con 18 unidades, afuera de los puestos de clasificación a los playoffs. Del otro lado, el equipo de Frank Kudelka marcha 14° con 10, mientras que en la general se ubica 26°. Estudiantes de Río Cuarto —también está último en la anual— marca el descenso en los promedios y Aldosivi, que suma únicamente 6 puntos y todavía no ganó, hace lo propio en la tabla anual.

Newells ganó de visitante este domingo.

Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

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Lo que se viene para Newell´s y San Lorenzo

De cara a la recta final del Torneo Apertura, Newell’s visitará a Unión el próximo viernes 17 de abril a partir de las 20:30. Tras esto, recibirá a Instituto de Córdoba el domingo 26 desde las 17:30. La Lepra cerrará la fase inicial del certamen visitando a Vélez en Liniers a principios de mayo.

San Lorenzo deberá enfrentarse a Deportivo Cuenca de Ecuador el próximo jueves desde las 21:30 por la segunda jornada de la Copa Sudamericana. Respecto al plano local, el Ciclón chocará contra Vélez el lunes 20 de abril a las 19:30. El cuadro de Gustavo Álvarez finalizará la fase regular visitando a Platense y recibiendo a Independiente.

Paridad entre Platense y Gimnasia de Mendoza

Platense empató 1 a 1 como local ante Gimnasia de Mendoza, por la decimocuarta fecha de la Zona A del Torneo Apertura, y llegó a los nueve partidos sin ganar entre todas las competencias. El gol del Calamar lo hizo el delantero Tomás Nasif, mientras que para el equipo mendocino anotó la igualdad el mediocampista Facundo Lencioni.

Con este resultado, Platense, que viene de caer ante Corinthians en su debut en la Copa Libertadores, llegó a los nueve partidos sin ganar y desaprovechó una oportunidad inmejorable para llegar a los 18 puntos y meterse de lleno en la pelea por el ingreso a los playoffs. Gimnasia de Mendoza, por su parte, rescató un sufrido punto que le permite llegar a las 13 puntos y tomar respiro con respecto a la zona de descenso.

En la próxima fecha, el Calamar visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero, mientras que el Lobo recibirá a Lanús.

Newell´s San Lorenzo Platense
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