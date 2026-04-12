La Filial San Salvador de Federación Agraria Argentina en Entre Ríos alertó sobre el impacto de costos en alza y precios en baja que comprometen al sector

La Filial San Salvador de Federación Agraria Argentina en Entre Ríos advirtió sobre la crítica situación que atraviesan los productores arroceros, al señalar que el sector se encuentra en un escenario de extrema vulnerabilidad y con rentabilidad prácticamente nula. La entidad manifestó a través de un comunicado su preocupación por la combinación de variables económicas que afectan directamente al eslabón primario de la producción.

Según el diagnóstico difundido, la actividad enfrenta un “efecto pinza” generado por la caída del precio del arroz en el mercado local, que no acompaña la estructura de costos, y el aumento sostenido de insumos clave como el gasoil y los fertilizantes. Esta situación ha elevado los costos operativos por encima de los niveles de equilibrio económico.

Desde la entidad remarcaron que este contexto impide cubrir los costos básicos de producción, poniendo en riesgo la continuidad de los productores y el sostenimiento del empleo en las regiones vinculadas a la actividad arrocera.

Arroz.jpg Productores arroceros advierten una crisis con rentabilidad nula

Reclamos y gestiones

Ante este escenario, la conducción de la filial intensificó gestiones ante distintos niveles del Estado para impulsar medidas de asistencia. En el ámbito nacional, el director del Distrito III Entre Ríos, Matías Martiarena, articuló contactos con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, encabezada por Sergio Iraeta, y la Subsecretaría de Economías Regionales a cargo de Martín Giaccio.

El objetivo de estas gestiones es avanzar en herramientas de asistencia financiera y medidas fiscales que permitan aliviar la situación del sector productivo.

Agenda provincial

En el plano provincial, también se llevaron adelante reuniones con el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, con el fin de coordinar acciones que prioricen el sostenimiento de la cuenca arrocera entrerriana, considerada estratégica para la economía regional, publica El Once.

Desde la Federación Agraria reiteraron su compromiso con la defensa de los pequeños y medianos productores, y señalaron que continuarán impulsando acciones para que se reconozca el valor del arroz dentro de la matriz productiva nacional.