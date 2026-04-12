Uno Entre Rios | La Provincia | productores

Productores arroceros advierten una crisis con rentabilidad nula

La Filial San Salvador de Federación Agraria Argentina en Entre Ríos alertó sobre el impacto de costos en alza y precios en baja que comprometen al sector

12 de abril 2026 · 12:14hs
Productores arroceros advierten una crisis con rentabilidad nula

Productores arroceros advierten una crisis con rentabilidad nula

La Filial San Salvador de Federación Agraria Argentina en Entre Ríos advirtió sobre la crítica situación que atraviesan los productores arroceros, al señalar que el sector se encuentra en un escenario de extrema vulnerabilidad y con rentabilidad prácticamente nula. La entidad manifestó a través de un comunicado su preocupación por la combinación de variables económicas que afectan directamente al eslabón primario de la producción.

Según el diagnóstico difundido, la actividad enfrenta un “efecto pinza” generado por la caída del precio del arroz en el mercado local, que no acompaña la estructura de costos, y el aumento sostenido de insumos clave como el gasoil y los fertilizantes. Esta situación ha elevado los costos operativos por encima de los niveles de equilibrio económico.

163° aniversario de Colón: fueron homenajeados los fundadores de la Ciudad

163° aniversario de Colón: fueron homenajeados los fundadores de la Ciudad

las lluvias recargaron los suelos y mejoran perspectivas rurales

Las lluvias recargaron los suelos y mejoran perspectivas rurales

Desde la entidad remarcaron que este contexto impide cubrir los costos básicos de producción, poniendo en riesgo la continuidad de los productores y el sostenimiento del empleo en las regiones vinculadas a la actividad arrocera.

Arroz.jpg
Productores arroceros advierten una crisis con rentabilidad nula

Productores arroceros advierten una crisis con rentabilidad nula

Reclamos y gestiones

Ante este escenario, la conducción de la filial intensificó gestiones ante distintos niveles del Estado para impulsar medidas de asistencia. En el ámbito nacional, el director del Distrito III Entre Ríos, Matías Martiarena, articuló contactos con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, encabezada por Sergio Iraeta, y la Subsecretaría de Economías Regionales a cargo de Martín Giaccio.

El objetivo de estas gestiones es avanzar en herramientas de asistencia financiera y medidas fiscales que permitan aliviar la situación del sector productivo.

Agenda provincial

En el plano provincial, también se llevaron adelante reuniones con el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, con el fin de coordinar acciones que prioricen el sostenimiento de la cuenca arrocera entrerriana, considerada estratégica para la economía regional, publica El Once.

Desde la Federación Agraria reiteraron su compromiso con la defensa de los pequeños y medianos productores, y señalaron que continuarán impulsando acciones para que se reconozca el valor del arroz dentro de la matriz productiva nacional.

productores Crisis Arroceros
Noticias relacionadas
Alertan impacto en transporte de granos por protestas en rutas

Alertan impacto en transporte de granos por protestas en rutas

el espejismo del gnc: por que el boom porteno no se ve en parana

El espejismo del GNC: por qué el boom porteño no se ve en Paraná

entre rios: domingo soleado pero pronto vuelven las lluvias

Entre Ríos: domingo soleado pero pronto vuelven las lluvias

La gerente de Selplast compartió los aprendizajes que transformaron su mirada.

Fernanda Balla: "Volví siendo otra: la experiencia del intercambio me cambió la vida"

Ver comentarios

Lo último

163° aniversario de Colón: fueron homenajeados los fundadores de la Ciudad

163° aniversario de Colón: fueron homenajeados los fundadores de la Ciudad

Concepción del Uruguay: llamó a la policía porque su hijo la amenazaba, pero terminó detenida

Concepción del Uruguay: llamó a la policía porque su hijo la amenazaba, pero terminó detenida

Colón: una camioneta cayó al vacío desde la costanera

Colón: una camioneta cayó al vacío desde la costanera

Ultimo Momento
163° aniversario de Colón: fueron homenajeados los fundadores de la Ciudad

163° aniversario de Colón: fueron homenajeados los fundadores de la Ciudad

Concepción del Uruguay: llamó a la policía porque su hijo la amenazaba, pero terminó detenida

Concepción del Uruguay: llamó a la policía porque su hijo la amenazaba, pero terminó detenida

Colón: una camioneta cayó al vacío desde la costanera

Colón: una camioneta cayó al vacío desde la costanera

Productores arroceros advierten una crisis con rentabilidad nula

Productores arroceros advierten una crisis con rentabilidad nula

Las lluvias recargaron los suelos y mejoran perspectivas rurales

Las lluvias recargaron los suelos y mejoran perspectivas rurales

Policiales
Concepción del Uruguay: llamó a la policía porque su hijo la amenazaba, pero terminó detenida

Concepción del Uruguay: llamó a la policía porque su hijo la amenazaba, pero terminó detenida

Colón: una camioneta cayó al vacío desde la costanera

Colón: una camioneta cayó al vacío desde la costanera

Condenaron a la pareja que ingresó con más de 10 kilos de cocaína a Entre Ríos

Condenaron a la pareja que ingresó con más de 10 kilos de cocaína a Entre Ríos

Accidente fatal en ruta 11: murió una mujer tras un choque frontal de dos autos sobre un puente

Accidente fatal en ruta 11: murió una mujer tras un choque frontal de dos autos sobre un puente

Ruta 10: dos personas fueron hospitalizadas en Paraná tras un accidente

Ruta 10: dos personas fueron hospitalizadas en Paraná tras un accidente

Ovación
River y Racing se medirán en el Cilindro de Avellaneda

River y Racing se medirán en el Cilindro de Avellaneda

Torneo Apertura: Boca e Independiente igualaron en una noche protagonizada por el VAR

Torneo Apertura: Boca e Independiente igualaron en una noche protagonizada por el VAR

Estudiantes ganó un duelo ajustado en el Parque Urquiza

Estudiantes ganó un duelo ajustado en el Parque Urquiza

Matías Canapino fue toda contundencia en Concordia

Matías Canapino fue toda contundencia en Concordia

Independiente Rivadavia se consolida como lider en la Liga Profesional

Independiente Rivadavia se consolida como lider en la Liga Profesional

La provincia
163° aniversario de Colón: fueron homenajeados los fundadores de la Ciudad

163° aniversario de Colón: fueron homenajeados los fundadores de la Ciudad

Productores arroceros advierten una crisis con rentabilidad nula

Productores arroceros advierten una crisis con rentabilidad nula

Las lluvias recargaron los suelos y mejoran perspectivas rurales

Las lluvias recargaron los suelos y mejoran perspectivas rurales

Alertan impacto en transporte de granos por protestas en rutas

Alertan impacto en transporte de granos por protestas en rutas

El espejismo del GNC: por qué el boom porteño no se ve en Paraná

El espejismo del GNC: por qué el boom porteño no se ve en Paraná

Dejanos tu comentario