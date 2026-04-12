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Colón: una camioneta cayó al vacío desde la costanera

El conductor de la Toyota Hilux habría realizado una maniobra evasiva para evitar embestir a un peatón en Colón. Hubo al menos cuatro heridos

12 de abril 2026 · 12:33hs
Colón: una camioneta cayó al vacío desde la costanera

Colón: una camioneta cayó al vacío desde la costanera

El conductor de una camioneta perdió el control del rodado, impactó contra la estructura de contención de la costanera de Colón y terminó cayendo al vacío; ocurrió en inmediaciones de avenida Quirós y calle Noailles, durante las primeras horas de este domingo.

Según informaron fuentes policiales, el conductor de la Toyota Hilux habría realizado una maniobra evasiva para evitar embestir a un peatón. Sin embargo, la maniobra derivó en la pérdida de control del rodado, que terminó colisionando contra la baranda de contención de la costanera y finalizó su recorrido en la zona de la ribera.

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Como consecuencia del impacto, el conductor, un hombre de 39 años, y sus acompañantes -una mujer de la misma edad y un hombre de 51- sufrieron lesiones de distinta consideración. En tanto, el peatón involucrado, de 42 años, también debió recibir asistencia tras ser alcanzado por uno de los espejos laterales del vehículo, publica El Once.

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Colón: una camioneta cayó al vacío desde la costanera

Negativa al test de alcoholemia

En el marco del procedimiento, el conductor fue requerido para someterse al test de alcoholemia, pero se negó a realizarlo. Ante esta situación, y conforme a la normativa vigente, personal de Tránsito Municipal procedió a la retención preventiva del vehículo por presunción de alcoholemia positiva.

Actuaciones en curso

Las actuaciones quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, mientras se avanza en la investigación para determinar con precisión las circunstancias del hecho.

Desde las fuerzas de seguridad reiteraron la importancia de respetar las normas de tránsito y actuar con responsabilidad al volante, especialmente en zonas de alta circulación como la costanera.

Colón Camioneta Costanera
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