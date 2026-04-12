Alertan impacto en transporte de granos por protestas en rutas

Bloqueos y manifestaciones generan demoras en el transporte de granos, complican exportaciones y elevan costos en plena etapa clave.

Entidades vinculadas al sector agroindustrial y comercial expresaron su preocupación por el impacto de las medidas de fuerza registradas en los últimos días, que afectan el transporte de granos en distintas regiones productivas del país. A través de un comunicado conjunto, advirtieron sobre las consecuencias que estas acciones generan en la logística y en el normal funcionamiento de los mercados.

El pronunciamiento fue firmado por las Bolsas de Cereales de Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos, junto con las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe. En el documento, señalaron que las protestas y manifestaciones en accesos a puertos y rutas clave provocan demoras, interrupciones en el flujo de mercaderías y complicaciones en la operatoria comercial.

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Según detallaron, las dificultades en el transporte de cargas impactan de manera directa en la cadena agroindustrial, en un período considerado estratégico por el volumen de producción y comercialización. En ese sentido, alertaron sobre el efecto negativo que estas situaciones pueden tener en las exportaciones.

Las entidades indicaron que la coyuntura repercute no solo en el sector productivo, sino también en el conjunto de la economía, al alterar el normal funcionamiento del comercio y de los mercados. La falta de previsibilidad en la logística, remarcaron, genera incertidumbre entre los distintos actores involucrados.

Restablecer condiciones

Frente a este escenario, las organizaciones instaron a las partes en conflicto y a las autoridades competentes a avanzar en instancias de diálogo que permitan destrabar la situación en el corto plazo. El objetivo, subrayaron, es restablecer condiciones de normalidad en la circulación de cargas.

Asimismo, destacaron la importancia de garantizar la libre circulación como un principio fundamental para el desarrollo de la actividad económica. En ese marco, consideraron urgente encontrar soluciones que eviten mayores perjuicios al sistema productivo.

En paralelo, operadores del sector señalaron que las demoras en los accesos portuarios generan sobrecostos logísticos, tanto para transportistas como para productores, lo que termina afectando la competitividad de las exportaciones argentinas.

También advirtieron que la acumulación de camiones en rutas y zonas cercanas a los puertos incrementa los riesgos en materia de seguridad vial, además de complicar la organización de los turnos de descarga.

Desde el ámbito empresarial, remarcaron que la continuidad de estas medidas podría derivar en incumplimientos contractuales, especialmente en operaciones vinculadas al comercio exterior, donde los plazos son determinantes.

En ese contexto, señalaron que la planificación de embarques se ve alterada, lo que impacta en la relación con compradores internacionales y en la confiabilidad del país como proveedor.

Por otra parte, indicaron que el sistema agroexportador depende en gran medida de la eficiencia logística, por lo que cualquier interrupción en el transporte tiene efectos inmediatos en toda la cadena.

Finalmente, las entidades reiteraron su llamado a una pronta resolución del conflicto, al considerar que la normalización del tránsito de cargas resulta clave para sostener la actividad económica y evitar mayores pérdidas en un momento sensible del calendario productivo.

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Producción de arroz

Según el último reporte del Sistema de Información de la BolsaCER, en Entre Ríos, la cosecha de arroz alcanzó el 64% de una superficie total de 54.850 hectáreas, lo que representa un avance de 22 puntos porcentuales respecto del último relevamiento.

El rendimiento promedio provincial se ubica en 8.200 kilogramo por hectárea, en línea con el registrado en el ciclo anterior, aunque cabe mencionar que, hasta el momento, la mayor parte del área cosechada corresponde al tipo comercial largo fino. Es factible que este valor tienda a disminuir cuando se avance en la cosecha de los tipos comerciales largo ancho, que normalmente tienen menor potencial de rendimiento.

A nivel de lotes, los rendimientos varían entre 6.000 kilogramo por hectárea en materiales de tipo largo ancho y máximos de hasta 10.000 kilogramo por hectárea en variedades comerciales de largo fino.

Bajo este escenario, la producción provincial de arroz se proyecta en 449.770 toneladas, lo que implicaría una caída del 18% en comparación con la campaña pasada.

Por otra parte, los Colaboradores del Siber reportan que, debido a las importantes precipitaciones, es lógico que para la reanudación de las labores se deba aguardar aproximadamente una semana.