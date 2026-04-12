Un hallazgo conmociona la ciudad de Colón. Encontraron un cuerpo de un hombre en un edificio en construcción y la policía trabaja en el lugar.

Costanera de Colón: encontraron el cuerpo de un hombre en un edificio en construcción

Ocurrió este domingo por la mañana en la obra de un edificio ubicado en Av. Quirós y Moreno, en la costanera de Colón.

Un impactante hallazgo se produjo este domingo por la mañana en la ciudad de Colón , cuando fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre oculto en el interior de una pared de una obra en construcción , ubicada en la zona de la Costanera Quirós y calle Moreno.

El hecho generó conmoción entre vecinos y trabajadores del lugar, quienes advirtieron la presencia de sangre en el sector, lo que motivó la intervención de las autoridades y el inicio de tareas de demolición parcial de la estructura para poder extraer el cuerpo.

En el marco de las actuaciones judiciales iniciadas en la fecha, desde esta jefatura departamental se coordinó una exhaustiva investigación tendiente a esclarecer las circunstancias que rodearon el fallecimiento de un hombre, cuyo cuerpo fue localizado en el interior de una propiedad en obra situada en la intersección de Avenida Quirós y calle Moreno, de la ciudad de Colón.

El procedimiento contó con la supervisión directa del Subjefe de la Departamental Colón, Comisario Inspector Martín Furlong, que se hizo presente en el lugar junto con los fiscales Dra. Noelia Batto y Dr. Alejandro Perroud.

El hallazgo se produjo específicamente en el sector del subsuelo de la edificación. Si bien restan las confirmaciones formales de identidad, los datos preliminares indicarían que se trataría de un ciudadano de nacionalidad paraguaya.

Personal de la División Policía Científica de la Jefatura Departamental de Colón procedió al relevamiento técnico del sitio, efectuando la recolección de indicios bajo estrictos protocolos de preservación.

En relación al avance de la pesquisa, se trabaja sobre una línea investigativa que contempla la presunta participación de un sujeto en el hecho. No obstante, y en virtud del estado incipiente de la causa, se ha dispuesto no brindar precisiones, para evitar el entorpecimiento de la investigación y resguardar la eficacia de las medidas procesales en curso.

Por disposición del Ministerio Público Fiscal, se ha ordenado el traslado del occiso para la realización de la autopsia médico-legal. Este examen pericial será la pieza determinante para establecer de manera científica la causa fehaciente del deceso y recabar evidencia que permita confirmar o descartar la posible intervención de otra persona en el suceso.