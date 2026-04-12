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163° aniversario de Colón: fueron homenajeados los fundadores de la Ciudad

Los fundadores de la ciudad fueron destacados por el valor del trabajo mancomunado y la identidad de Colón como motores del desarrollo regional.

12 de abril 2026 · 14:56hs
163° aniversario de Colón: fueron homenajeados los fundadores de la Ciudad

163° aniversario de Colón: fueron homenajeados los fundadores de la Ciudad

La ciudad de Colón conmemoró este domingo 12 de abril su 163° aniversario, recordando aquel hito de 1863 cuando se estableció la piedra fundamental de la primera escuela de la entonces "Villa Colón". El acto protocolar incluyó momentos de profunda reflexión sobre la identidad local

La ceremonia actual, presidida por el Intendente José Luis Walser, sirvió para honrar el legado de los pioneros y reafirmar el compromiso de la gestión con el crecimiento sostenible de la "Perla del Uruguay".

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Durante la jornada, se destacó la importancia estratégica que ha tenido la ciudad a lo largo de su historia, desde su activo puerto y la fuerza de sus instituciones hasta su consolidación como un referente turístico nacional. El acto protocolar incluyó momentos de profunda reflexión sobre la identidad local y el esfuerzo de hombres y mujeres que, con recursos limitados, forjaron los cimientos de la comunidad actual.

Homenaje a los fundadores y reflexión religiosa

El evento inició con la entonación del Himno Nacional Argentino y la Marcha de Entre Ríos. Posteriormente, se realizó la tradicional ofrenda floral en honor a los fundadores y al General Justo José de Urquiza, impulsor de la ciudad. El Intendente Walser fue acompañado en este tributo por alumnas de las escuelas N° 85 y N° 56, junto a legisladores y concejales.

En el ámbito espiritual, la invocación religiosa estuvo a cargo del sacerdote Daniel Pettelin y el pastor Tito Kuliat. Ambos coincidieron en pedir por el bienestar de la comunidad, destacando a Colón como una "ciudad de paz" y un lugar de encuentro para las familias y los visitantes que eligen sus paisajes y termas para el descanso.

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El compromiso con el legado histórico

La docente Laura Carluccio, de la Escuela N° 15 "Hugo Da Silva", realizó una reseña histórica detallando los inicios de la ciudad cerca del puerto de la calera Espiro y el papel de los inmigrantes suizos, franceses e italianos. Por su parte, el Intendente José Luis Walser cerró la lista de oradores con un discurso centrado en los valores de la prosperidad y la paz.

El Intendente José Luis Walser subrayó hitos recientes de su gestión vinculados a la memoria histórica, como el traslado de los restos del Dr. Esteban Moreno para su descanso definitivo en la ciudad y la puesta en valor del Parque Quirós. "Tenemos la obligación de mirar a nuestros hijos a los ojos y decirles que desde nuestro lugar estamos haciendo lo mejor posible para dejarles una ciudad mejor", afirmó.

Cierre cultural

La celebración concluyó con la presentación del Coro Escolar de Niños de Colón, dirigido por el profesor Pablo Verón. La agrupación, que celebra también su trayectoria iniciada en 2014, interpretó un repertorio que incluyó una chamarrita dedicada al departamento Colón y canciones con mensajes de cuidado ambiental y paz, brindando un marco de alegría y esperanza al cierre de la jornada institucional.

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