Conmoción en Mar del Plata por el asesinato de una mujer

De acuerdo al portal marplatense 0223, los investigadores informaron que "los familiares ya están al tanto y han pedido la reserva del caso. Lo único seguro es que no se arrojó voluntariamente al mar". Además, detallaron que las heridas del cadáver mostraron un posible intento de defensa, así como una lesión provocada con un cuchillo.

ASESINATO MAR DEL PLATA 2.jpg

No obstante, se reveló que lo que provocó la muerte habría sido la caída de una altura superior a 10 metros. No obstante, debido a la puñalada, se investiga un asesinato y no se descarta un femicidio. El jueves por la tarde el fiscal a cargo tomó declaraciones testimoniales al respecto y, de momento, no se hallaron cámaras de seguridad que colaboren en el esclarecimiento del hecho.

El hallazgo del cuerpo de Talia fue el miércoles al mediodía. La joven vestía una calza negra y un abrigo, pero llamó la atención que no llevara ropa interior puesta pero la fiscal confirmó que no se encontraron signos de violencia sexual. Debido a las dificultades que presentaba el terreno, los rescatistas utilizaron un sistema de camilla y arneses para retirar los restos de la joven.

Un caso similar en Mar del Plata

Los periodistas de la localidad, rápidamente, destacaron la similitud de este caso con un crimen que también ocurrió en Mar del Plata. En agosto del año pasado se encontró el cadáver de Rosalía Diez entre las rocas de Barranca Los Lobos.

Las únicas diferencias es que fue reportada como desaparecida 10 días antes y había vendido todas sus pertenencias previo a dirigirse a la zona, lo que alertó a su familia y dio inicio a una campaña para dar con su paradero. La mujer era trabajadora en los medios de comunicación y conductora de un programa radial. Sin embargo, su muerte aún no fue esclarecida.