Con apoyo entrerriano, proponen pensionar a los familiares de las víctimas del Fentanilo

El diputado nacional Eduardo Valdés presentó un proyecto de ley para otorgar una reparación a los familiares de las víctimas y sobrevivientes por Fentanilo contaminado. “El Estado tiene la obligación de asumir un compromiso social ante esta tragedia, brindando una respuesta integral a los familiares de las víctimas y a quienes sobrevivieron”, señaló el legislador. El proyecto es acompañado por las entrerrianas Carolina Gaillard y Blanca Osuna.

La iniciativa del diputado de Unión por la Patria propone una reparación integral e igualitaria que incluye prestaciones de salud, asistencia social, reinserción educativa, inserción laboral y una subvención económica equivalente a tres salarios mínimos vitales y móviles para los familiares directos de las víctimas.

“Muchas familias perdieron no solo a sus seres queridos, sino también su sustento económico. No podemos permitir que, además del dolor, carguen con el abandono del Estado”, profundizó Eduardo Valdés. Así las cosas, el proyecto de ley prevé una pensión vitalicia para hijos y cónyuges de las personas fallecidas, y beneficios para los sobrevivientes que hayan sufrido incapacidades a raíz de la intoxicación.

Fentanilo.jpeg

Críticas y adhesiones

En rigor, se mostró crítico de la postura del Gobierno nacional y lanzó duros cuestionamientos contra los laboratorios involucrados en el caso: “La inoperancia estatal y la negligencia privada dejaron una herida abierta en la sociedad argentina, y este proyecto busca ofrecer reparación y justicia social a quienes quedaron desamparados”.

La norma encomienda al Ministerio de Capital Humano la implementación del programa y la coordinación con las provincias afectadas. Además, crea un Consejo de Control y Seguimiento integrado por familiares de víctimas, ONG y organismos públicos, con el fin de garantizar la transparencia y efectividad en la aplicación de la ley.

Además de Valdés, autor de la iniciativa, acompañaron con su rúbrica los diputados nacionales Pablo Yedlin, Victoria Toloza Paz, Carlos Castagneto, Carolina Gaillard, Vilma Ripoll, Florencia Carignano, Lorena Pokoik, Eduardo Toniolli, Pablo Todero, Jorge Araujo Hernández, Ramiro Gutiérrez, Christian Castillo y Blanca Osuna.