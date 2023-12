Con la Ley Ómnibus, cambiaría la Ley de Salud Mental

Dentro de las modificaciones que plantea la Ley Ómnibus, se propone que sean los jueces quienes faciliten la hospitalización involuntaria en ciertos casos y, además, elimina la prohibición de crear nuevos centros de salud mental y neuropsiquiátricos. Es decir, se propone sustituir al artículo quinto de la ley vigente por el siguiente: “La existencia de diagnóstico en el campo de la salud mental no autoriza en ningún caso a presumir riesgo de daño o incapacidad, lo que sólo puede deducirse a partir de una evaluación interdisciplinaria de cada situación particular en un momento determinado”. En el caso de un caso urgente, un magistrado podrá intervenir y luego se deberá efectuar una evaluación interdisciplinaria.

Por otro lado, mientras que la ley actual considera que la internación involuntaria un "recurso terapéutico excepcional en el caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios, y sólo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros", la Ley Ómnibus propone que, cuando el paciente no colabore en los abordajes ambulatorios y no sea consciente de que su afección interviene en su capacidad de discernimiento, la persona se encuentre en una situación de riesgo o se trate de un menor de edad que padece de adicciones, se podrá recurrir a la internación involuntaria.

La ley vigente se debate desde hace varios años, pero su discusión se multiplicó a raíz del testimonio que brindó la madre del artista Chano Charpentier en el Congreso de la Nación, cuando reclamó en nombre de familias de pacientes psiquiátricos en torno a los claroscuros de la Ley de Salud Mental y la falta de herramientas que cuentan las familias ante brotes y episodios agudos peligrosos. “Una persona adicta tiene su voluntad tomada por la sustancia y no puede decidir con su sano juicio qué es lo bueno y lo malo para él. ¿Qué orden de allanamiento debo tener para salvarle la vida a mi hijo?”, dijo.