En la visión cosmológica mapuche los astros padres como el Sol "reflejan una energía que rige la vida''. Cuando se tapa, "hay una muerte del sol'', lo que no es algo bueno aunque sea efímero, explica a The Associated Press Diego Ancalao, weichafe (guerrero) de la comunidad mapuche Lonko Manuel Ancalao y presidente de la Fundación Instituto Liderazgo y Desarrollo Indígena.