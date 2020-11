Cómo encarará Nación la campaña contra el dengue

"Buscamos trabajar en forma articulada y ordenada para lograr un control efectivo del mosquito y así evitar la transmisión de la enfermedad. La eliminación de potenciales criaderos controla la cantidad de mosquitos adultos, si nosotros no tenemos criaderos, no vamos a tener mosquitos y si no tenemos mosquitos vamos a poder controlar el dengue", indicó a Télam al referirse al reciente lanzamiento de la campaña nacional contra el dengue.