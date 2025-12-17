Uno Entre Rios | El País | Comisión Nacional de Energía Atómica

Comisión Nacional de Energía Atómica: Martín Porro asume tras la renuncia de Germán Lavalle

Germán Guido Lavalle renunció a la Comisión Nacional de Energía Atómica y su reemplazo será Martín Porro

17 de diciembre 2025 · 13:18hs
Germán Guido Lavalle renunció a la Comisión Nacional de Energía Atómica y su reemplazo será Martín Porro

Germán Guido Lavalle renunció a la Comisión Nacional de Energía Atómica y su reemplazo será Martín Porro
Germán Guido Lavalle renunció a la Comisión Nacional de Energía Atómica y su reemplazo será Martín Porro

Germán Guido Lavalle renunció a la Comisión Nacional de Energía Atómica y su reemplazo será Martín Porro

La Comisión Nacional de Energía Atómica confirmó el cambio de titular tras dos años y luego de la designación del nuevo Secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli. A través de un comunicado, el organismo reveló que el ingeniero Germán Guido Lavalle dejará su cargo tras presentar su renuncia y su reemplazo será Martín Porro.

En el escrito, desde la entidad enumeraron los logros de la gestión y destacaron: “Se impulsó un plan para la finalización del Reactor Argentino Multipropósito RA-10; se obtuvo la licencia para la puesta en marcha del Centro Argentino de Protonterapia (CEARP); se firmó el memorándum de entendimiento con Candu Energy Inc. para colaborar en el suministro de agua pesada y desarrollo de las capacidades tecnológicas; y se posibilitó la entrega del acelerador lineal Elekta EVO para el Hospital Garrahan, un equipamiento único en el país para el tratamiento de radioterapia pediátrica”.

El Gobierno incorporó en proyecto de Presupuesto 2026 la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, la de Financiamiento Universitario y del Garrahan

Prespuesto 2026: un artículo deroga la Emergencia en Discapacidad y la de Financiamiento Universitario

El peronismo invalidó la conformación de las comisiones en el Senado y anticipó que impugnarán todo ante la justicia

Senado: el PJ invalidó la conformación de comisiones

Martín Porro

Quién es Martín Porro

Con la aceptación de la renuncia, Nápoli nombró a Martín Eduardo Porro como presidente del organismo. De acuerdo con lo informado por la CNEA, Porro cuenta con más de 30 años de experiencia vinculado con la construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento de instalaciones nucleares dentro del propio organismo y del sector nuclear argentino en general. Hasta su designación, se desempeñaba como gerente de producción en Dioxitek S.A., donde coordinó las plantas productoras de dióxido de uranio de calidad nuclear en la ciudad de Córdoba y la de fuentes selladas de cobalto 60 en el Centro Atómico Ezeiza.

En su última función dentro de esta empresa, Porro encabezó esfuerzos de planeamiento y conducción para lograr un récord histórico de producción de dióxido de uranio (UO2) en el período 2024-2025, así como liderar el plan de obras para la puesta en valor de la planta cordobesa suministradora de este insumo clave. Antes de este cargo, Porro fue ingeniero y manager de proyectos de energía y eficiencia energética en la Secretaría de Gobierno de Energía de Argentina durante cinco años, liderando el Programa Nacional PROUREE dentro de edificios públicos de la administración nacional, provincias y municipios, además de coordinar programas de auditoría y formación técnica en conjunto con organismos internacionales.

Además, participó en comisiones técnicas internacionales de la ONU y la experiencia acumulada en gestión institucional energética, tanto en auditorías normativas como en desarrollo de metodologías para la mejora de eficiencia en edificios estatales. Porro asumirá la gestión tras haberse desempeñado como responsable energético institucional en la CNEA, desde donde implementó el primer programa de medición, evaluación y mejoras en eficiencia energética, y lideró la primera auditoría conjunta técnico-normativa de la comisión junto a SIGEN en la sede central.

En el área nuclear, Porro fue jefe de operaciones en reactores de experimentación y producción entre 2004 y 2008, donde planificó y controló tareas de ingeniería y participó en el análisis de factibilidad para el emplazamiento de centrales nucleares. Luego, integró los equipos de puesta en marcha de las centrales nucleares Atucha I y II durante una década, donde coordinó procesos de control, documentación técnica y pruebas de sistemas críticos antes de la carga de agua pesada, además de ser referente de contratos tecnológicos en colaboración con otras instituciones como Nucleoeléctrica Argentina S.A. y Fundación Balseiro.

En el área académica, Porro se formó como ingeniero químico en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y obtuvo posgrados en gestión de proyectos, operación de reactores nucleares y liderazgo energético, sumando certificaciones en áreas de calidad, normativas internacionales y formación en energías renovables.

La CNEA indicó que la llegada de Porro abre una etapa orientada a reorganizar y eficientizar los recursos estratégicos de la Comisión. El objetivo será potenciar al máximo la capacidad del sector nuclear argentino, consolidar los proyectos clave en ejecución y asegurar el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales en materia de desarrollo energético y sanitario.

Comisión Nacional de Energía Atómica Martín Porro renuncia
Noticias relacionadas
Vacaciones caras: multas de hasta 10.000 dólares sorprenden a argentinos en Uruguay.

Vacaciones caras: multas de hasta 10.000 dólares sorprenden a argentinos en Uruguay

Educación pública argentina: dos docentes reconocidos entre los 50 mejores del mundo.

Educación pública argentina: dos docentes reconocidos entre los 50 mejores del mundo

presupuesto 2026: ya hay dictamen para llevar al recinto

Presupuesto 2026: ya hay dictamen para llevar al recinto

El Poder Ejecutivo envió al Senado el proyecto para modificar la Ley de Glaciares y delegar a las provincias la gestión ambiental

Qué dispone el proyecto que cambia la Ley de Glaciares

Ver comentarios

Lo último

Mecenazgo Deportivo: Entre Ríos dio un paso clave con la sanción de la ley

Mecenazgo Deportivo: Entre Ríos dio un paso clave con la sanción de la ley

Chajarí: un hombre falleció tras un accidente doméstico

Chajarí: un hombre falleció tras un accidente doméstico

Prespuesto 2026: un artículo deroga la Emergencia en Discapacidad y la de Financiamiento Universitario

Prespuesto 2026: un artículo deroga la Emergencia en Discapacidad y la de Financiamiento Universitario

Ultimo Momento
Mecenazgo Deportivo: Entre Ríos dio un paso clave con la sanción de la ley

Mecenazgo Deportivo: Entre Ríos dio un paso clave con la sanción de la ley

Chajarí: un hombre falleció tras un accidente doméstico

Chajarí: un hombre falleció tras un accidente doméstico

Prespuesto 2026: un artículo deroga la Emergencia en Discapacidad y la de Financiamiento Universitario

Prespuesto 2026: un artículo deroga la Emergencia en Discapacidad y la de Financiamiento Universitario

Desde la carcel, Morena Rial se postuló para Gran Hermano 2026

Desde la carcel, Morena Rial se postuló para Gran Hermano 2026

Villa Urquiza: construyen una residencia estudiantil

Villa Urquiza: construyen una residencia estudiantil

Policiales
Chajarí: un hombre falleció tras un accidente doméstico

Chajarí: un hombre falleció tras un accidente doméstico

Néstor Roncaglia advirtió falta de personal y déficit edilicio tras la revuelta en la Unidad Penal de Paraná

Néstor Roncaglia advirtió falta de personal y déficit edilicio tras la revuelta en la Unidad Penal de Paraná

Concepción del Uruguay: condenan a 5 años de prisión a un enfermero que vendía fentanilo por Telegram

Concepción del Uruguay: condenan a 5 años de prisión a un enfermero que vendía fentanilo por Telegram

Hombre cayó desde un techo y resultó con heridas de gravedad

Hombre cayó desde un techo y resultó con heridas de gravedad

Tensión en la Unidad Penal N°1 de Paraná: fuga de internos, persecución policial y refuerzo de seguridad

Tensión en la Unidad Penal N°1 de Paraná: fuga de internos, persecución policial y refuerzo de seguridad

Ovación
El Club Universitario tendrá un regalo anticipado de Navidad

El Club Universitario tendrá un regalo anticipado de Navidad

Recreativo gritó campeón en el Clausura de la APB tras un final electrizante ante Estudiantes

Recreativo gritó campeón en el Clausura de la APB tras un final electrizante ante Estudiantes

Se presentaron los Jadar Junior Rosario 2027

Se presentaron los Jadar Junior Rosario 2027

River abre negociaciones por Santino Andino, de Godoy Cruz

River abre negociaciones por Santino Andino, de Godoy Cruz

The Best 2025: ganó Dembélé, destronaron al Dibu y sin argentinos en el once ideal

The Best 2025: ganó Dembélé, destronaron al Dibu y sin argentinos en el once ideal

La provincia
Mecenazgo Deportivo: Entre Ríos dio un paso clave con la sanción de la ley

Mecenazgo Deportivo: Entre Ríos dio un paso clave con la sanción de la ley

Villa Urquiza: construyen una residencia estudiantil

Villa Urquiza: construyen una residencia estudiantil

Paraná: llegó La Feria en tu Barrio, versión Navidad

Paraná: llegó La Feria en tu Barrio, versión Navidad

OSER: la Justicia hizo lugar a nuevo amparo

OSER: la Justicia hizo lugar a nuevo amparo

Reformas, tema de análisis entre el titular de la Caja de Jubilaciones y la Intersindical

Reformas, tema de análisis entre el titular de la Caja de Jubilaciones y la Intersindical

Dejanos tu comentario