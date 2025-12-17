Uno Entre Rios | El País | Senado

Senado: el PJ invalidó la conformación de comisiones

17 de diciembre 2025 · 12:48hs
José Mayans se quejó de la conformación de las comisiones: “Está naciendo con una violación del reglamento del Cuerpo

José Mayans se quejó de la conformación de las comisiones: “Está naciendo con una violación del reglamento del Cuerpo, y está naciendo con la incompetencia de la nueva presidenta del bloque, y para justificar su incompetencia los mete en el barro a todos”.
Amparándose, entre otros artículos, en el 14° del reglamento de la Cámara, el peronismo impugnó este miércoles la manera como se resolvió armar las comisiones en el Senado para avanzar con el debate y decidió no participar de las reuniones. Adelantaron que Impugnarán todo a nivel judicial.

El inicio del trabajo en sesiones extraordinarias este miércoles inició complicado. Se debían elegir autoridades de las comisiones de Trabajo y Previsión Social; la de Presupuesto y Hacienda; Minería, Energía y Combustibles y la de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Las dos primeras se abocarán al debate de la ley de la Reforma Laboral; y las otras se ocuparán de la modificación de la Ley de Glaciares.

Agustín Giustinian, dio inicio a la reunión dando lectura a los nombres propuestos para integrarla. Solo estaban allí los propuestos por el oficialismo, ya que el interbloque Popular (nueva denominación del ex Unión por la Patria) no había mandado sus nombres por objetar la conformación.

Pidió la palabra entonces el titular de esa bancada, el formoseño José Mayans, quien pidió leer el artículo 14 del reglamento del Senado, que dice que “en su primera sesión el Senado, por sí, o delegando esta facultad en el presidente, nombra o integra las comisiones permanentes a que se refiere el artículo 60”.

Ese texto fue en el que se amparó Mayans par considerar inválida la conformación, ya que no hubo ninguna sesión en la que se hubiera solicitado la conformación de las comisiones. Y consideró inválido el número de senadores que tendría el oficialismo en las comisiones, comenzando por la de Trabajo. “Vamos a inaugurar esta etapa con el título la incompetencia de Bullrich. Porque evidentemente la senadora no leyó el reglamento, porque en la sesión inaugural, tendría que haber levantado la mano y decir: ‘Cumpliendo con el artículo 14 vamos a designar las comisiones’”. Como eso no ocurrió, el formoseño interpretó que todo era inválido, e insistió en hablar de “la incompetencia de Bullrich”.

El jefe del interbloque Popular advirtió que esa bancada tiene 28 miembros y representan el 38,8% de la Cámara, lo que hace que les correspondan 7 representantes. “Porque es el promedio para arriba sobre 5 y nos da 7, también en las comisiones de 19 miembros. En las permanentes de 17 nos da 7, y en las permanentes de 19, nos da 7”, explicó, pues precisamente a su bloque le están adjudicando solo 5 senadores en cada comisión.

“Me sorprende cómo vienen con un atropello a la razón, como dice el tango, teniendo los números que tienen”, se quejó Mayans, que advirtió que el tema “va derecho al Poder Judicial, porque esto nace en forma totalmente torcida”. “Era tan simple… Ayer llamaban a una reunión de emergencia y se salvaba todo esto. Fue la propuesta que hicimos… Esto ya no funcionó el año pasado”, señaló en referencia a lo que pasó cuando se conformaron las comisiones durante el primer período, a través de una resolución en la que -remarcó- “se nos sacó a nosotros un senador por comisión”, reproduce Parlamantario.

El formoseño insistió en la existencia de “vicios de nulidad de origen” y advirtió: “Desconocemos totalmente esa resolución, no tiene el aval del recinto, tendrían que haber votado esto, aprobado por el recinto, y a partir de ahí sí… Pero no violando la Constitución. Ni teniendo dos tercios habilita violar la Constitución; no los tienen”.

Hacía referencia Mayans a una resolución supuestamente votada por 44 senadores -todos, menos los peronistas- que habilitó la convocatoria a formar las comisiones.

Tras ello, Mayans dejó claro que su bancada no participaría en las reuniones, e insistió en que “esta ley nace mal”, dijo en referencia a la modernización laboral que abordaría la Comisión de Trabajo. “Está naciendo con una violación del reglamento del Cuerpo, y está naciendo con la incompetencia de la nueva presidenta del bloque, y para justificar su incompetencia los mete en el barro a todos”.

