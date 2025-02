Comisión investigadora por la criptomoneda $Libra: así votaron los entrerrianos

Presentado por la UCR

La iniciativa fue presentada formalmente por el senador Pablo Blanco, de la UCR, y por Guadalupe Tagliaferri, representante del PRO, cercana a Horacio Rodríguez Larreta. En un intento por agilizar el proceso, el senador Martín Lousteau solicitó que el proyecto fuera tratado sobre tablas, lo que generó un debate interno en el bloque radical, ya que algunos miembros del radicalismo que inicialmente habían expresado su apoyo a la propuesta decidieron no acompañarla en el momento de la votación. “Somos varios los radicales que firmamos esta propuesta. Esto es de una gravedad inédita. Vimos en vivo y en directo al presidente Milei realizar una estafa”, dijo el senador Lousteau. “La moneda la recomendó Milei y fueron estafados”, agregó.

$LIBRA cripto investigación senado.jpg Por un voto se rechazó la comisión investigadora por la criptomoneda $Libra. De Angeli y Olalla ayudaron a evitar la investigación

Los senadores por Entre Ríos jugaron un papel determinante

Por Entre Ríos, el voto que acompañó el proyecto de crear la convocatoria fue el de Stefanía Cora, que juró en esa misma sesión, para ocupar el lugar de Edgardo Kueider, expulsado en el marco de la causa judicial que se le inició y lo tiene cumpliendo prisión preventiva en Paraguay.

Por la negativa lo hicieron los senadores de Juntos por el Cambio Entre Ríos, la radical Stella Olalla; y el macrista Alfredo De Angeli, quien busca un tercer mandato en el Senado de la Nación.

El ex compañero de bancada de Kueider, Camau Espínola, lo hizo por la negativa. El senador por Corrientes fue quien gestionó en la Justicia para que Cora no asuma. La medida cautelar, interpuesta por Kueider, no obstante no se le hizo lugar.

Durante toda la jornada hubo llamados de Casa Rosada a los gobernadores (según describieron medios nacionales) y esto se notó a la hora de votar la conformación de la Comisión. Un ejemplo de esto fue el caso del senador Eduardo Vischi, presidente del bloque de la UCR que firmó el proyecto de conformación de la comisión, pero votó en contra.