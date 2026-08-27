El CGE informó que la asistencia de docentes superó los registros de anteriores medidas de fuerza y destacó el sostenimiento de la actividad escolar.

El 80% de los docentes entrerrianos concurrió a las aulas durante la jornada de protesta gremial.

El Consejo General de Educación (CGE) informó que este jueves se registró un 80% de presentismo docente en las escuelas de Entre Ríos, en el marco de la jornada de protesta convocada por los gremios del sector. El dato surge del monitoreo permanente que realiza el organismo educativo en los 17 departamentos de la provincia y, según se indicó, consolida la tendencia de presencialidad registrada en el sistema educativo entrerriano.

Desde el CGE señalaron que el nivel de asistencia registrado superó los valores correspondientes a las últimas medidas de fuerza . El relevamiento técnico refleja que una amplia mayoría de docentes y equipos directivos decidió concurrir a los establecimientos y sostener la actividad institucional.

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Según la evaluación oficial, esta decisión permitió mantener el funcionamiento de las escuelas y garantizar la continuidad pedagógica de los estudiantes durante la jornada.

El sistema educativo mantuvo las puertas abiertas

El compromiso del personal directivo y docente que asistió a las aulas permitió que las familias pudieran enviar a sus hijos a la escuela con normalidad.

Desde el organismo provincial remarcaron que el nivel de presencialidad registrado ratifica la decisión de mantener abiertas las instituciones educativas y sostener el aprendizaje cotidiano de los alumnos, aun durante las jornadas de protesta convocadas por las organizaciones gremiales.