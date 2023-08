Cecilia Strzyzowski: murió el padre de la joven

El padre de Cecilia no brindó ninguna entrevista, excepto con LN+ donde remarcó que prefería mantenerse al margen de las marchas que exigían justicia por su hija: "Por mi problema de salud no salí en su momento. Tengo un par de stent y problemas cardíacos", había manifestado. Asimismo, había recordado a Cecilia entre lágrimas y cómo Gloria, su ex pareja, le comentaba que la joven se parecía a él: "Era mi retrato".

Desde la desaparición, Miguel y Gloria dialogaban constantemente para compartir las novedades en la investigación: "No me importa lo que haya pasado o no, lo que importa es nuestra hija", había indicado. Según el relato, Gloria le comunicó el mismo 2 de junio de la desaparición de la joven.

Cecilia Strzyzowski.jpg

En un momento se llegó a vincular a Miguel con la familia Sena, acusada por el femicidio de Cecilia. No obstante, el padre biológico de la joven aclaró que, si bien mantenía cierta relación con Patricia Acuña -hermana de Marcela, suegra de Cecilia- indicó que el vínculo era solamente amistoso y a través de las redes sociales pues habían hecho el secundario juntos. El hombre comentó que Patricia lo trató de convencer que Cecilia decidió empezar una nueva vida en el sur y que no estaba desaparecida.

gloria romero mamá cecilia femicidio Chaco.jpg Foto gentileza SP Noticias

Este jueves por la tarde, Gloria Romero volvió a encabezar una nueva marcha para exigir justicia, pues el 3 de agosto la joven hubiera cumplido 29 años. Con brillos, globos rosas y carteles se sumaron cientos de personas a la movilización en Resistencia. "Trato de recordarla, pero el dolor es increíble. Me sostienen los recuerdos y saber que para mí nunca se va a ir", manifestó entre lágrimas y agregó: "Lloré mucho. Hoy me costó arrancar, no quería que me vean así, pero bueno".