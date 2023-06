Cecilia Strzyzowksi: excluyeron a sus suegros de las PASO

Emerenciano y Marcela fueron arrestados el sábado por la mañana tras una serie de allanamientos que se realizaron en propiedades familiares. En uno de los operativos, perros adiestrados hallaron "restos biológicos", cuya resultado de pericia se aguarda para establecer si pertenece a Cecilia. El matrimonio es líder del Partido Socialistas Unidos por el Chaco que, en los primeros días pidieron por la aparición de su nuera pero expresaron que esto era "un armado político" y que seguramente la joven aparecería después de las PASO.

Cecilia Strzyzowski 1.jpg

Tras haberse emitido un pedido de captura internacional contra César Sena, el marido de Cecilia, éste se entregó el sábado al mediodía y declaró como testigo para determinar los últimos movimientos de la joven. Ahora, el joven de 19 años quedó en la mira de los investigadores y se dispusieron nuevos allanamientos. De acuerdo a la denuncia que radicó la madre de Strzyzowksi, lo último que se supo es que la pareja se dirigía al domicilio de los padres de él debido a que viajarían hacia Ushuaia. Sin embargo, la familia de Cecilia perdió el contacto y no volvieron saber nada de ella.

"Me duele la situación porque no sé qué pasa, di toda la información que Cecilia me confió. Tengo miedo de que me pase algo", manifestó el ahora sospechoso y agregó: "Les dije que si tengo que venir otra vez, las veces que hagan falta, con tal de que aparezca". Finalmente, aseguró: "Nunca fui violento con nadie, si alguna vez tuve un conflicto fue porque no había una salida pacífica contra personas que venían directamente a agredirme". Por su parte Mercedes, la madre de Cecilia, se mostró desesperanzada por volver a ver a su hija: "Ya no tengo esperanzas de recuperarla, no creo que ni siquiera esté viva".

Cecilia Strzyzowski 2 (1).jpg

Tras hacerse masivo el pedido de aparición de Cecilia en todo el país la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar, y la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez, compartieron las medidas de acompañamiento y el abordaje con perspectiva de género que tomó el Estado chaqueño para buscar a Strzyzowksi. Asimismo Capitanich se expresó sobre el caso este domingo en un acto: "Que el pueblo y las mujeres del Chaco no duden, siempre vamos a estar del lado de la víctima para defender absolutamente los derechos de las mujeres".

Cecilia mide 1,65 metros, tiene cabello castaño oscuro, lacio, tez blanca. Al momento de su desaparición vestía un pantalón tipo buzo, color gris claro, un saco tipo campera color gris oscuro, con zapatillas color gris con rosado. Las autoridades solicitaron a la sociedad dar alerta a cualquier número de emergencia como el Servicio 911, la Línea 137 y la Guardia de Género 362 474-6518, también pueden acercarse a la comisaría más cercana y brindar la información que posean sobre cualquier dato relacionado al paradero de Cecilia.