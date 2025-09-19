Uno Entre Rios | Economia | Concordia

Según el Indec, Concordia registra la fuerza laboral más baja del país

Concordia tiene la tasa de actividad más baja del país, con un 39,1%. En el segundo trimestre de 2025, la desocupación fue del 5,4%, afectando a 3.000 personas.

19 de septiembre 2025 · 16:00hs
Según el Indec

Según el Indec, Concordia registra la fuerza laboral más baja del país.

En el segundo trimestre de 2025, la ciudad de Concordia registró una tasa de desocupación del 5,4%, lo que equivale a unos 3.000 concordienses sin trabajo y buscando empleo activamente, de una población estimada de 166.000 habitantes.

Este índice muestra una reducción significativa de 2,2 puntos porcentuales (p.p.) respecto al primer trimestre de 2025, cuando la tasa había sido del 7,6%. En comparación con el mismo período del año anterior (5,5%), la variación es mínima, con una baja de solo 0,1 p.p.

Concordia, la ciudad con la tasa de actividad más baja del país

Tasa de actividad.jpeg

Aunque la tasa de desocupación ha disminuido, este bajo índice se explica principalmente por la baja Tasa de Actividad de la ciudad, que ha descendido debido a que hay menos concordienses buscando trabajo. De acuerdo con los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), el segundo trimestre de 2025 mostró resultados similares a los del año pasado: la desocupación descendió en 0,1%, mientras que la Tasa de Actividad pasó del 39,8% al 39,1%, y la Tasa de Empleo de un 37,6% a un 37%.

El INDEC ajustó las estimaciones de población para Concordia este año, sumando mil habitantes más, pero según los datos de la encuesta, no se incluyen entre los que buscan empleo. Esto resulta en una caída tanto en la tasa de desocupación como en la de actividad, ya que para ser considerado desocupado, es necesario estar activamente buscando trabajo. En consecuencia, también disminuyó la tasa de empleo.

La Tasa de Actividad es un indicador clave de la fuerza laboral de una ciudad, y en Concordia, con un 39,1% en el segundo trimestre de 2025, se ubica como la más baja de todo el país. En términos absolutos, de una población total de 166.000 habitantes, 65.000 forman parte de la Población Económicamente Activa (PEA), de la cual 61.000 están ocupados y 3.000 desocupados. Además, dentro de los ocupados, 5.000 buscan más trabajo y 4.000 trabajan menos de 35 horas semanales.

A nivel nacional, el promedio de la Tasa de Actividad es del 48,1%, lo que representa 9 puntos porcentuales más que la tasa de Concordia. En términos de comparación, la Ciudad de Buenos Aires lidera históricamente este indicador con un 54,6% en la última medición.

Incluso en lugares tradicionalmente caracterizados por una baja tasa de actividad, como Formosa o el aglomerado de Gran Resistencia, la tasa de actividad supera a la de Concordia, con valores del 40% y 44%, respectivamente. En el caso de la capital chaqueña, además, se ha experimentado un notable incremento en su tasa de desocupación, la cual casi se duplicó entre 2023 y 2024. En cambio, Formosa mantiene niveles bajos tanto en actividad como en desempleo.

Cabe destacar que en el segundo semestre de 2023, Concordia experimentó un repunte en su actividad, alcanzando una tasa del 42,1%, con una Población Económicamente Activa de 70.000 habitantes y 5.000 desocupados. Sin embargo, el reciente descenso refleja una nueva tendencia de menor participación en el mercado laboral local.

Concordia Indec Argentina
