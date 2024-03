Carlos Carrascosa habló luego de la condena a prisión perpetua de Nicolás Pachelo

"No estoy contento porque mi mujer no está" , afirmó Carrascosa y agregó: "Mi objetivo era no morirme antes de que el homicida esté preso y haberlo conseguido es muy fuerte" . Al ser consultado por su reacción ante la sentencia, indicó que fue "muy movilizante" .

Se recordará que el ex agente de bolsa había sido condenado por el crimen de María Marta y pasó siete años tras las rejas, en una causa donde intervino el fiscal Diego Molina Pico, pero luego fue absuelto. Luego se libró un nuevo juicio donde la Justicia buscó al responsable de haber matado a la socióloga en el country Carmel, por lo que 21 años después fue llevado al banquillo de los acusados, Nicolás Pachelo.

maría-marta

"Mi motivo de vida se terminó", subrayó el viudo, "Me puedo morir tranquilo y encontrarme con María". Sin embargo, adelantó que brindará batallas legales secundarias contra los que trataron de inculparlo. "Ahora tengo por delante buscar que avance la causa por la destitución de Molina Pico. Sería Hacer un acto de beneficencia a la sociedad que este señor no trabaje más", opinó Carrascosa y describió al fiscal como "otro culpable". "Molina Pico se equivocó", explicó, "Cuando la autopsia determinó que la habían matado, dijo que la familia lo había engañado y ahí se despachó con todos nosotros. Él quiso zafar de su error y lo que le quedó más cómodo fue la familia". Respecto a la responsabilidad de Pachelo, consideró: "De él se sospechó enseguida, pero nunca se siguió esa línea". Por otro lado, Carrscosa adelantó que buscará el resarcimiento del Estado: "Hasta que no hubiera un culpable, yo no podía avanzar con el juicio contra el Estado. Ahora sí", acotó.

Nicolás Pachelo María Marta García Belsunce 2 (2).jpg

Luego de conocerse la decisión de Casación, el ex agente de bolsa exprsó que recibió una gran cantidad de personas e incluso se contactaron con él dos de sus compañeros de celda: "Todos nacemos iguales, las circunstancias de la vida son las que nos hacen distintos", opinó en referencia a los distintos orígenes de los internos que estuvieron junto a él en los años de encierro.

Finalmente, Carrascosa envió un mensaje a Pechelo: "Quedate ahí, tranquilo" y expresó el deseo de que sea trasladado a los penales de Olavarría o Rawson porque "me contaron mis compañeros de prisión que esas son las peores".

La muerte de María Marta, el caso que conmocionó al país

María Marta García Belsunce había sido hallada sin vida en la bañera de su casa ubicada en el barrio privado Carmel Country Club, el 27 de octubre de 2002. Al principio su esposo y familiares pensaron que se trató de un accidente y, al efectuarse un informe médico elaborado por los paramédicos, no se observaron los disparos de bala que presentaba en su cabeza.

Nicolás Pachelo María Marta García Belsunce 2 (1).jpg

Por insistencia de uno de sus hermanos, se ordenó la autopsia del cuerpo y se reveló que la fractura en el cráneo de la socioóloga se debía a cinco disparos de un arma calibre 32. A partir de estos acontecimientos, el caso cobró gran impacto público por su misterio y dudas de corrupción por los contactos de su familia.

El primer condenado por el crimen fue Carlos Carrascosa, quien fue considerado responsable de homicidio agravado por el vínculo y pasó siete años preso. Desde 2016 obtuvo la prisión domiciliaria y, tras varios años de apelaciones, la defensa del ex marino mercate logró que la causa se revisara de forma integral, lo que logró un nuevo fallo de absolución. La Justicia, además, observó "graves irregularidades en la investigación del fiscal Diego Molina Pico".