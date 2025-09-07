Uno Entre Rios | El País | Axel Kicillof

Axek Kicillof festejó el triunfo: "Las urnas le dijeron a Milei que tiene que rectificar el rumbo"

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, dio un duro discurso en contra del Presidente. Le agradeció a Sergio Massa y a Cristina Kirchner.

7 de septiembre 2025 · 23:09hs
Axel Kicillof habló tras el triunfo del peronismo en las elecciones provinciales de Buenos Aires.

Axel Kicillof habló tras el triunfo del peronismo en las elecciones provinciales de Buenos Aires.

La alianza peronista Fuerza Patria se impuso hoy por más de 13 puntos sobre La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. Al momento de analizar los resultados, el gobernador Axel Kicillof expresó su agradecimiento a todos los candidatos que se presentaron en las elecciones.

Antes de comenzar si discurso, se escuchó entre los militantes el cántico "Se siente, se siente, Axel Presidente", haciendo clara referencia a su proyección para el 2027.

Se esperan los resultados de las elecciones en Buenos Aires.

Elecciones en Buenos Aires: cerraron los comicios y hay expectativa por los resultados

Javier Milei reconoció la derrota en el búnker de La Libertad Avanza.

Javier Milei: "Hemos tenido una clara derrota y hay que aceptarlo"

La palabra de Axel Kicillof

"Hicieron una elección histórica", calificó el mandatario en el inicio. "Terminamos con una victoria aplastante en toda la provincia. Gracias Sergio (Massa), gracias Cristina (Kirchner) injustamente condenada y que tendría que estar en este escenario", agregó.

LEER MÁS: Javier Milei: "Hemos tenido una clara derrota y hay que aceptarlo"

"Estamos en una etapa en donde nuestro pueblo la está pasando mal, pero nos tienen que permitir disfrutar de este intervalo con una alegría inmensa. Dijimos que con una boleta le veníamos a poner un freno al gobierno de Milei y acá estamos", afirmó Kicillof.

"En esta etapa tan compleja y difícil, hay un gobierno nacional con un signo bizarro, pero nosotros gobernamos de una manera distinta a lo que pasa en la nación. Nosotros vamos a funcionar como un escudo para defender a nuestro pueblo", sostuvo.

"Nos quitaron los aportes, nos insultaron, nos atacamos y nunca respondimos con una agresión, nos dedicamos a trabajar por la provincia. Venimos a demostrar que hay otro camino posible, una alternativa, este es un triunfo de los bonaerenses para todo el país. Es un triunfo del peronismo para todos los argentinos y argentinas", sentenció.

"Las urnas le dieron al presidente Milei un mensaje. Van a tener que rectificar el rumbo, las urnas le dijeron que no se puede frenar la obra pública, que no se le puede pegar a los jubilados, las urnas le explicaron que no se puede abandonar a las personas con discapacidad, las urnas gritaron que no se puede desfinanciar ni la salud, ni la educación, ni la ciencia y menos la cultura", manifestó.

Por último, el mandatario le envió un mensaje directo a Milei: "Tenemos que reunirnos para hablar de cosas importantes para los bonaerenses".

Axel Kicillof Buenos Aires La Libertad Avanza
Noticias relacionadas
En las elecciones en Buenos Aires fue contundente derrota del Gobierno nacional a manos del peronismo. 

Elecciones en Buenos Aires: contundente derrota del Gobierno nacional a manos del peronismo

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes.

Quini 6: quedaron vacantes los principales pozos millonarios

elecciones 2025: comenzaron los comicios en la provincia de buenos aires

Elecciones 2025: comenzaron los comicios en la provincia de Buenos Aires

El Gobierno nacional pidió devolver miles de pasaportes argentinos por fallas de seguridad.l

El Gobierno nacional pidió devolver miles de pasaportes argentinos por fallas de seguridad

Ver comentarios

Lo último

Axek Kicillof festejó el triunfo: Las urnas le dijeron a Milei que tiene que rectificar el rumbo

Axek Kicillof festejó el triunfo: "Las urnas le dijeron a Milei que tiene que rectificar el rumbo"

Javier Milei: Hemos tenido una clara derrota y hay que aceptarlo

Javier Milei: "Hemos tenido una clara derrota y hay que aceptarlo"

Elecciones en Buenos Aires: contundente derrota del Gobierno nacional a manos del peronismo

Elecciones en Buenos Aires: contundente derrota del Gobierno nacional a manos del peronismo

Ultimo Momento
Axek Kicillof festejó el triunfo: Las urnas le dijeron a Milei que tiene que rectificar el rumbo

Axek Kicillof festejó el triunfo: "Las urnas le dijeron a Milei que tiene que rectificar el rumbo"

Javier Milei: Hemos tenido una clara derrota y hay que aceptarlo

Javier Milei: "Hemos tenido una clara derrota y hay que aceptarlo"

Elecciones en Buenos Aires: contundente derrota del Gobierno nacional a manos del peronismo

Elecciones en Buenos Aires: contundente derrota del Gobierno nacional a manos del peronismo

Copa Túnel Subfluvial Femenina: tres representantes de la Liga Paranaense son semifinalistas

Copa Túnel Subfluvial Femenina: tres representantes de la Liga Paranaense son semifinalistas

Quini 6: quedaron vacantes los principales pozos millonarios

Quini 6: quedaron vacantes los principales pozos millonarios

Policiales
Gualeguaychú: tras el alta médica, Corvalán está detenido en la Comisaría Primera

Gualeguaychú: tras el alta médica, Corvalán está detenido en la Comisaría Primera

Concordia: allanaron un búnker de venta de cocaína y detuvieron a dos personas

Concordia: allanaron un búnker de venta de cocaína y detuvieron a dos personas

Entre Ríos impulsa una ambiciosa reforma del Código Procesal Penal para mejorar el servicio de justicia

Entre Ríos impulsa una ambiciosa reforma del Código Procesal Penal para mejorar el servicio de justicia

Tragedia en Autovía 19: en un accidente falleció un joven de 18 años jugador de Santa Fe Rugby

Tragedia en Autovía 19: en un accidente falleció un joven de 18 años jugador de Santa Fe Rugby

Vuelco en Aldea María Luisa: un menor resultó con graves heridas

Vuelco en Aldea María Luisa: un menor resultó con graves heridas

Ovación
Gimnasia de Concepción del Uruguay ganó y mantuvo su plaza en el Federal A

Gimnasia de Concepción del Uruguay ganó y mantuvo su plaza en el Federal A

Copa Túnel Subfluvial Femenina: tres representantes de la Liga Paranaense son semifinalistas

Copa Túnel Subfluvial Femenina: tres representantes de la Liga Paranaense son semifinalistas

Liga Paranaense: Patronato se impuso en el destacado de la quinta fecha

Liga Paranaense: Patronato se impuso en el destacado de la quinta fecha

El entrenador de Las Leonas llega a Concepción del Uruguay

El entrenador de Las Leonas llega a Concepción del Uruguay

Hace 18 años, Los Pumas hicieron historia derrotando a Francia

Hace 18 años, Los Pumas hicieron historia derrotando a Francia

La provincia
Avanza la rehabilitación de la ruta provincial 32 en Paraná: un 68% de progreso en los trabajos

Avanza la rehabilitación de la ruta provincial 32 en Paraná: un 68% de progreso en los trabajos

Alarma en La Toma Vieja por trampas ilegales para cazar ciervos Axis

Alarma en La Toma Vieja por trampas ilegales para cazar ciervos Axis

Concordia: en el corto plazo se implementará el boleto gratuito a estudiantes

Concordia: en el corto plazo se implementará el boleto gratuito a estudiantes

En Chajarí practicaron una inédita intervención quirúrgica

En Chajarí practicaron una inédita intervención quirúrgica

Los 102 años de doña Queta se festejaron en Los Conquistadores

Los 102 años de doña Queta se festejaron en Los Conquistadores

Dejanos tu comentario