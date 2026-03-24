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Desde 2025 el Gobierno no asigna fondos para ESMA y otros espacios de memoria

Políticas para borrar la Memoria. La Muestra Permanente Museo Sitio de Memoria ESMA no tiene fondos previstos para el 2026.

24 de marzo 2026 · 08:38hs
Políticas para borrar la Memoria. La Muestra Permanente Museo Sitio de Memoria ESMA no tiene fondos previstos para el 2026.

Políticas para borrar la Memoria. La Muestra Permanente Museo Sitio de Memoria ESMA no tiene fondos previstos para el 2026.
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Políticas para borrar la Memoria. La Muestra Permanente Museo Sitio de Memoria ESMA no tiene fondos previstos para el 2026. 

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A 50 años del golpe de Estado de 1976, el presupuesto 2026 no contempla fondos para la mayoría de los sitios de memoria. El Museo Sitio de Memoria ESMA, los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad y la custodia del Archivo Nacional de la Memoria quedaron sin partidas. Solo dos actividades y un organismo de Derechos Humanos tienen presupuesto para 2026; en todos los casos, los fondos cayeron respecto de 2023.

Este martes, se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia con motivo de cumplirse los 50 años desde el último golpe de Estado en la Argentina.

El Índice de Confianza en el Gobierno se ubicó en 2,30 puntos y retrocedió 3,5% mensual. También cayó en términos interanuales. 

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Museo ESMA 24 de Marzo Día de la Memoria

Chequeado analizó las partidas del Presupuesto 2026 para actividades y organismos relacionados con las políticas de derechos humanos, y encontró que sólo 2 actividades y el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) tiene partidas asignadas. Sin embargo, incluso en esos casos perdieron entre 12% y 65% contra la inflación, con respecto a los gastos realizados en 2023. Además, ya en 2025 la mayoría de los espacios de memoria habían sido desfinanciados.

Los sitios y espacios de la memoria “son lugares donde funcionaron centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, pero también donde sucedieron masacres, enterramientos clandestinos, fusilamientos y otros hechos emblemáticos de la represión ilegal del Estado”, según la Secretaría de Derechos Humanos que depende del Ministerio de Justicia de la Nación.

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El Gobierno nacional no asigna fondos desde 2024 para la mayoría de los sitios de memoria

La Muestra Permanente Museo Sitio de Memoria ESMA no tiene fondos previstos para el 2026, tal como sucedió el año pasado (en 2023, había recibido $ 29 millones y en 2024, $ 10,4 millones), según datos de la Oficina Nacional de Presupuesto analizados por Chequeado.

Tampoco está contemplado en el presupuesto 2026 la actividad de Procesos Judiciales contra Delitos de Lesa Humanidad ni el de Puesta en Valor de Sitios y Espacios de Memoria, y tampoco para la de Custodia del Archivo Nacional de la Memoria.

La actividad Procesos Judiciales contra Delitos de Lesa Humanidad, que dependía del Ministerio de Justicia, consistía en la investigación, registro y juzgamiento de crímenes de terrorismo de Estado cometidos entre 1976 y 1983.

Museo ESMA 24 de Marzo Día de la Memoria 4

En 2023 tuvo un presupuesto de $44,6 millones, y aunque en 2024 tenía el mismo presupuesto, sólo se utilizaron $16,6 millones (una caída real del 88,4% interanual). Ya en 2025 esta actividad no tenía presupuesto asignado, y tampoco lo tiene para 2026.

La actividad Puesta en Valor de Sitios y Espacios de Memoria, que transformó ex centros clandestinos de detención en lugares de memoria, verdad y justicia, contó en el último año de gestión de Alberto Fernández (Frente de Todos) con $ 19,4 millones.

En 2024 el presupuesto era el mismo, pero sólo se utilizaron $ 4,8 millones. Para 2025 había presupuesto asignado, pero no se utilizó nada. Para 2026 no se presupuestaron fondos.

Museo ESMA 24 de Marzo Día de la Memoria Derechos Humanos 1

En tanto, la actividad Custodia del Archivo Nacional de la Memoria, abocada a la preservación, organización y protección del patrimonio documental sobre las violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, se quedó sin presupuesto asignado en 2026. Mientras que, entre 2023-2025, los fondos se habían reducido un 30%.

Dentro del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas también había, durante la gestión de Fernández, partidas asignadas a actividades relacionadas a la conservación de espacios de memoria en Bahía Blanca, San Miguel y Ciudad de Buenos Aires. Para esta actividad no hay fondos asignados desde el año 2024.

Natan Spollansky, economista del programa de Justicia Fiscal de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), destacó en diálogo con Chequeado que “Históricamente, el Estado nacional tuvo a su cargo políticas clave como el Archivo Nacional de la Memoria, el Museo Sitio ESMA y la puesta en valor de sitios y espacios de memoria. Sin embargo, en los últimos años se verifica un proceso de desfinanciamiento progresivo”. Y agregó: “En 2024 estas políticas fueron fuertemente recortadas, en 2025 directamente no registraron ejecución y, en el presupuesto aprobado para 2026, dejaron de contar con una asignación específica”.

Museo ESMA 24 de Marzo Día de la Memoria 2

Sólo 2 actividades y un organismo de DD.HH tienen presupuesto este año

Dos actividades y un organismo de Derechos Humanos tienen asignado presupuesto para este 2026: el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y Promoción Internacional de los Derechos Humanos.

“El Banco Nacional de Datos Genéticos, si bien mantiene una partida presupuestaria, registra una caída significativa de sus recursos desde 2023, lo que también afecta su capacidad operativa”, destacó Spollansky

El primero tiene un presupuesto asignado de $ 2.470 millones para 2026, lo que implica un avance de 0,9% real con respecto a un año antes. Sin embargo, con respecto a 2023, bajó un 55%.

Museo ESMA 24 de Marzo Día de la Memoria 3

La Promoción y Defensa de los Derechos Humanos registró una suba real del 58,40% del presupuesto para este año, pero desde el inicio de la gestión de Javier Milei (LLA) cayó un 12,2%. En tanto, el presupuesto para Promoción Internacional de los Derechos Humanos, registró un alza del 20% para 2026 pero -comparado con 2023- bajó un 65,6%.

Para comparar las partidas presupuestarias en 2026 con los presupuestos ejecutados de años anteriores se estimó una inflación promedio (18,4%) a partir de la previsión de inflación establecida en el Presupuesto (10,1%). Esto se debe a que, para poder evaluar los gastos realizados durante un año por un organismo se debe considerar el IPC promedio y no el “punta a punta”, dado que éste último no representa el movimiento real de los precios.

ESMA Día de la Memoria Memoria Gobierno 24 de marzo Derechos Humanos
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