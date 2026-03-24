Avanzan las obras del autódromo porteño para Moto GP y Fórmula 1

En Buenos Aires siguen los trabajos para que el año pasado vuelva el Moto GP y desde la Fórmula 1 monitorean la obra. Se terminaría para enero de 2027.

El Autódromo de Buenos Aires continúa atravesando una transformación profunda con vistas a un objetivo ambicioso: recibir a MotoGP en marzo de 2027. En las últimas horas, el Gobierno de la Ciudad compartió nuevas imágenes que reflejan el avance de los trabajos, en una jornada que contó con la presencia de autoridades de primer nivel de la categoría.

Los trabajos también se consideran en función de que en un futuro cercano también la Fórmula 1 pueda interesarse por una visita a Argentina. Desde la categoría se manifestaron en su momento por tomar contacto con responsable del autódromo porteño.

La visita de Moto GP

Entre los visitantes destacados estuvieron Carmelo Ezpeleta, CEO de MotoGP Sports Entertainment Group, y Carlos Ezpeleta, director deportivo de la categoría, quienes recorrieron el predio acompañados por Orlando Terranova, presidente del grupo promotor OSD. La visita marca un paso clave en el seguimiento del proyecto y refuerza el compromiso de todas las partes involucradas.

Las imágenes difundidas muestran un importante despliegue de maquinaria trabajando de manera coordinada. Excavadoras, camiones, compactadores y equipos topográficos avanzan en distintos sectores del circuito, evidenciando que la obra ya se encuentra en una fase activa y concreta.

Características de las obras en Buenos Aires

Uno de los puntos más relevantes es el movimiento de suelo que se ejecuta en áreas estratégicas del trazado. Entre ellas, se destacan la recta opuesta y el tramo comprendido entre las curvas 10 y 13, donde se proyecta un nuevo lineamiento que formará parte del rediseño general del circuito.

El nuevo dibujo del autódromo tendrá una extensión de 4,3 kilómetros, con un total de 14 curvas y un ancho de pista de 14 metros. Además, se espera que permita velocidades superiores a los 300 km/h, en línea con los estándares internacionales que exige el MotoGP.