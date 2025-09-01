Uno Entre Rios | Economia | Patentamiento

Autos 0km: el patentamiento subió un 31,7% interanual en agosto

El patentamiento de autos creció un 31,7% interanual durante agosto, hasta las 54.664 unidades, pero retrocedió más de un 10% mensual.

1 de septiembre 2025 · 23:06hs
El patentamiento subió un 31,7% interanual en agosto.

El patentamiento de autos creció un 31,7% interanual durante agosto, hasta las 54.664 unidades, pero retrocedió más de un 10% mensual, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

El avance de agosto respecto al mismo mes del 2024 significó que se vendieron 13.157 vehículos más que los 41.507 registrados hace un año. En la comparación mensual se produjo un retroceso del 13%, ya que en julio se habían patentado 62.821 rodados.

Las operaciones crecieron 17,8% respecto de junio, lo que refuerza la tendencia positiva que viene registrando el sector desde comienzos de 2025.

El patentamiento acumulado en el año

De esta forma, en los ocho meses acumulados del año se patentaron 444.041 unidades, lo que representa un 65,6% más que en el mismo período de 2024, en el que se habían registrado 268.078 vehículos.

Al analizar la performance del mes pasado, el presidente de ACARA, Sebastián Beato, destacó que "el año avanza y en los concesionarios seguimos con una buena tendencia de crecimiento interanual”.

Con respecto a la merma mensual, expresó que “la baja con respecto a julio puede entenderse por el movimiento del dólar de las últimas semanas, que siempre genera cierta sensibilidad, y también demoras del sistema que ha generado un efecto embudo hasta el último día y algunos patentamientos pasaron para septiembre”.

A pesar del descenso, destacó que “seguimos un clima positivo en nuestra actividad por la presencia de una serie de factores, algunos de la macro y otros de la micro, como el crédito que sigue presente y con varias opciones”.

En este marco, Beato remarcó que “cuando la gente se convence de que es un buen momento para adquirir un vehículo, lo concreta, y hoy lo es, por eso seguimos con números que no veíamos desde 2018” y aseguró que “tenemos que seguir estimulando esta demanda desde toda la cadena de valor, con financiación, promociones, incentivos fiscales y una oferta bien amplia, y en eso estamos trabajando".

Entre las marcas, Toyota lideró en el octavo mes del año con 9.709 unidades. Le siguieron Volkswagen (8.616), Fiat (5.971), Renault (4.886), Ford (4.600), Chevrolet (4.023), Peugeot (3.404), Jeep (1.657), Nissan (1.569) y Mercedes Benz (1.447).

En relación a los modelos, el Toyota Yaris fue nuevamente el más vendido del mes con 3.781 unidades, seguido por la Toyota Hilux con 2.529 vehículos patentados, que subió al segundo lugar, y el podio lo completó la Volkswagen Amarok con 2.367 unidades registradas en agosto. De esta manera, el Fiat Cronos quedó afuera del podio, después de resignar el primer lugar en julio.

Ranking de patentamiento de modelos en agosto:

Toyota Yaris: 3.781

Toyota Hilux: 2.375

Volkswagen Amarok: 2.367

Fiat Cronos: 2.238

Ford Ranger: 2.166

Volkswagen Polo: 2.109

Toyota Corolla Cros: 2.011

Peugeot 208: 1.863

Chevrolet Tracker: 1.487

Peugeot 2008: 1.451

