Los equipos de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines disputan el Panamericano de Clubes

Los representantes de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines (UEHP) están participando del Campeonato Panamericano de Clubes que se está desarrollando en San Juan, con la presencia de los mejores equipos del país y del continente. Recreativo, Rowing y Neuquén son los conjuntos Panzaverde en el certamen.

El Bochas compite en la categoría Senior Masculina. En su primer partido cayó 5 a 2 ante León Prado de Chile (ambos goles de Juan Pablo Portaluppi), y en el segundo perdió con 7 a 4 con Leonardo Murialdo de Mendoza (tres tantos de Joaquín Berta y el restante de Joaquín Mayor). Su tercera presentación en el Grupo F será este martes, a las 19, contra Concepción de San Juan.

Por su parte, el Remero integra la división Senior Femenina. En el debut del Grupo C fue derrotado 3 a 0 por San Martín de Mendoza y luego perdió 3 a 1 contra el Sindicato de Empleados de Comerció (tanto de Alejandrina Zunino Ríos); mientras que en su tercer encuentro se impuso por 2 a 1 sobre San Jorge (goles de Sofía Méndez). Cerrará la fase de grupos este jueves, desde las 20.30, con Leonardo Murialdo.

Mientras que el Pingüino participa en la divisional Junior Damas Sub 19 y está invicto en el Grupo B. Goleó 6 a 1 a Real HC de Colombia (tres goles de Angelina Corvetto, dos de Emilia Carrivale y otro de Victoria Gonzales) y empató 1 a 1 con Huarpes (tanto de Corvetto). Este martes, a las 18, se medirá con Orión.