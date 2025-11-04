Uno Entre Rios | Ovación | La Unión

La Unión de Colón comenzó la Liga Argentina con un triunfo

La Unión de Colón derrotó 74 a 59 a Deportivo Viedma en el juego que marcó su presentación en la temporada 2025/26 de la Liga Argentina.

4 de noviembre 2025 · 13:44hs
La Unión de Colón comenzó la Liga Argentina con un triunfo

Prensa La Unión de Colón

La Unión de Colón debutó en la temporada 2025/26 de la Liga Argentina de Básquet con una victoria. El Rojo derrotó en el estadio Carlos Delasoie a Deportivo Viedma por 74 a 59 en un juego correspondiente a la Conferencia Sur.

El elenco entrerriano y el conjunto rionegrino se cruzaron en los playoffs de la edición anterior de la segunda categoría. En esa ocasión, el elenco patagónico se quedó con la serie correspondiente a los cuartos de final.

central entrerriano retorno a la liga argentina con una victoria

Central Entrerriano retornó a la Liga Argentina con una victoria

Dibu Martínez no será convocado a la última gira de la Selección Argentina

Dibu Martínez no será convocado a la última gira de la Selección Argentina

Nicolás Henriques fue el goleador y el destacado en el anfitrión con 19 puntos, mientras que en la visita hizo lo propio Keiver Marcano con 11 puntos y 6 rebotes.

La victoria de La Unión

Las falencias ofensivas de La Unión fue capitalizada por Deportivo Viedma. Asimismo el Rojo reaccionó para cerrar el primer parcial 22-22.

En el segundo cuarto, La Unión reafirmó su buen momento para lucirse en cancha, intenso desde lo defensivo y eficiente en el goleo. Sumó y se alejó frente a un adversario que no se encontraba en el juego, le costaba ubicar la pelota en sus tiradores. De esa manera se fue al descanso largo arriba por 45 a 32.

A la vuelta del descanso, los anfitriones mantuvieron su ritmo de juego, dejando a Viedma sin reacción en la parte defensiva. La visita sufrió su desencuentro, y La Union fue hábil para aprovechar el momento, sumar e imponerse sin dejar dudas, llevándose el tercero por 66 a 44.

El final se tiñó de rojo y blanco. A La Unión le sentó muy bien su casa, mantuvo la diferencia conseguida en los períodos anteriores, y también su defensa impidiendo que Ia visita se acerque. El debut tuvo final feliz para La Unión que selló una victoria importante frente al Depo Viedma por 74 a 59.

Otros juegos de la Liga Argentina, Conferencia Sur

Racing sacó diferencia en tercer cuarto para vencer 86 a 81 a El Talar en el Centro Deportivo de la Academia, en Avellaneda. El goleador del encuentro fue Matías Núñez con 25 unidades, mientras Matías Cueva convirtió 19 en el visitante.

Deportivo Norte de Armstrong venció en condición de local a Ciclista Juninense por 69 a 61 en el estadio Jorge Ferrero.

La Unión Liga Argentina Básquet
Noticias relacionadas
Vuelve Paredes en Boca y Úbeda evalúa la titularidad de Ander Herrera para el Superclásico

Vuelve Paredes en Boca y Úbeda evalúa la titularidad de Ander Herrera para el Superclásico

Neuquén, uno de los tres equipos de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines en San Juan.

Los equipos de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines disputan el Panamericano de Clubes

Recreativo tendrá ventaja deportiva en los cruces de playoffs

APB: Recreativo se aseguró el primer puesto del Torneo Clausura

Se viene una nueva edición del Torneo de pádel Elías Metz

Se viene una nueva edición del Torneo de pádel "Elías Metz"

Ver comentarios

Lo último

Dibu Martínez no será convocado a la última gira de la Selección Argentina

Dibu Martínez no será convocado a la última gira de la Selección Argentina

Vuelve Paredes en Boca y Úbeda evalúa la titularidad de Ander Herrera para el Superclásico

Vuelve Paredes en Boca y Úbeda evalúa la titularidad de Ander Herrera para el Superclásico

Los equipos de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines disputan el Panamericano de Clubes

Los equipos de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines disputan el Panamericano de Clubes

Ultimo Momento
Dibu Martínez no será convocado a la última gira de la Selección Argentina

Dibu Martínez no será convocado a la última gira de la Selección Argentina

Vuelve Paredes en Boca y Úbeda evalúa la titularidad de Ander Herrera para el Superclásico

Vuelve Paredes en Boca y Úbeda evalúa la titularidad de Ander Herrera para el Superclásico

Los equipos de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines disputan el Panamericano de Clubes

Los equipos de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines disputan el Panamericano de Clubes

El paranaense Indio Solari volvió a grabar junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado

El paranaense Indio Solari volvió a grabar junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado

Rescataron aves silvestres y exóticas mantenidas ilegalmente en Gualeguay

Rescataron aves silvestres y exóticas mantenidas ilegalmente en Gualeguay

Policiales
Rescataron aves silvestres y exóticas mantenidas ilegalmente en Gualeguay

Rescataron aves silvestres y exóticas mantenidas ilegalmente en Gualeguay

Fiesta en zona rural: Tenía que terminar con un abrazo y terminó en homicidio

Fiesta en zona rural: "Tenía que terminar con un abrazo y terminó en homicidio"

Tres camiones chocaron en el Puente Urquiza y generaron demoras en el tránsito

Tres camiones chocaron en el Puente Urquiza y generaron demoras en el tránsito

Rescatan a 15 personas tras vuelco de combi en Ruta 12

Rescatan a 15 personas tras vuelco de combi en Ruta 12

Intento de femicidio: se entregó el santafesino que atacó a su ex pareja en Paraná

Intento de femicidio: se entregó el santafesino que atacó a su ex pareja en Paraná

Ovación
Dibu Martínez no será convocado a la última gira de la Selección Argentina

Dibu Martínez no será convocado a la última gira de la Selección Argentina

Vuelve Paredes en Boca y Úbeda evalúa la titularidad de Ander Herrera para el Superclásico

Vuelve Paredes en Boca y Úbeda evalúa la titularidad de Ander Herrera para el Superclásico

APB: Recreativo se aseguró el primer puesto del Torneo Clausura

APB: Recreativo se aseguró el primer puesto del Torneo Clausura

La Unión de Colón comenzó la Liga Argentina con un triunfo

La Unión de Colón comenzó la Liga Argentina con un triunfo

Los equipos de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines disputan el Panamericano de Clubes

Los equipos de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines disputan el Panamericano de Clubes

La provincia
Habilitan el tránsito en calle Ambrosetti luego de las intervenciones en la calzada

Habilitan el tránsito en calle Ambrosetti luego de las intervenciones en la calzada

Estatales: reprograman encuentro paritario entre el gobierno y gremios

Estatales: reprograman encuentro paritario entre el gobierno y gremios

Becas: comienza el cronograma de Inaubepro

Becas: comienza el cronograma de Inaubepro

Tras un informe de control en Entre Ríos, Anmat prohibió dos aceites

Tras un informe de control en Entre Ríos, Anmat prohibió dos aceites

Entre Ríos: llueve copiosamente y la temperatura comienza a bajar

Entre Ríos: llueve copiosamente y la temperatura comienza a bajar

Dejanos tu comentario