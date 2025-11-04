La Unión de Colón comenzó la Liga Argentina con un triunfo

La Unión de Colón derrotó 74 a 59 a Deportivo Viedma en el juego que marcó su presentación en la temporada 2025/26 de la Liga Argentina.

La Unión de Colón debutó en la temporada 2025/26 de la Liga Argentina de Básquet con una victoria. El Rojo derrotó en el estadio Carlos Delasoie a Deportivo Viedma por 74 a 59 en un juego correspondiente a la Conferencia Sur.

El elenco entrerriano y el conjunto rionegrino se cruzaron en los playoffs de la edición anterior de la segunda categoría. En esa ocasión, el elenco patagónico se quedó con la serie correspondiente a los cuartos de final.

Dibu Martínez no será convocado a la última gira de la Selección Argentina

Nicolás Henriques fue el goleador y el destacado en el anfitrión con 19 puntos, mientras que en la visita hizo lo propio Keiver Marcano con 11 puntos y 6 rebotes.

La victoria de La Unión

Las falencias ofensivas de La Unión fue capitalizada por Deportivo Viedma. Asimismo el Rojo reaccionó para cerrar el primer parcial 22-22.

En el segundo cuarto, La Unión reafirmó su buen momento para lucirse en cancha, intenso desde lo defensivo y eficiente en el goleo. Sumó y se alejó frente a un adversario que no se encontraba en el juego, le costaba ubicar la pelota en sus tiradores. De esa manera se fue al descanso largo arriba por 45 a 32.

A la vuelta del descanso, los anfitriones mantuvieron su ritmo de juego, dejando a Viedma sin reacción en la parte defensiva. La visita sufrió su desencuentro, y La Union fue hábil para aprovechar el momento, sumar e imponerse sin dejar dudas, llevándose el tercero por 66 a 44.

El final se tiñó de rojo y blanco. A La Unión le sentó muy bien su casa, mantuvo la diferencia conseguida en los períodos anteriores, y también su defensa impidiendo que Ia visita se acerque. El debut tuvo final feliz para La Unión que selló una victoria importante frente al Depo Viedma por 74 a 59.

Otros juegos de la Liga Argentina, Conferencia Sur

Racing sacó diferencia en tercer cuarto para vencer 86 a 81 a El Talar en el Centro Deportivo de la Academia, en Avellaneda. El goleador del encuentro fue Matías Núñez con 25 unidades, mientras Matías Cueva convirtió 19 en el visitante.

Deportivo Norte de Armstrong venció en condición de local a Ciclista Juninense por 69 a 61 en el estadio Jorge Ferrero.