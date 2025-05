Auditoria General de la Nación: Diputados reanuda debate para una nueva reglamentación

La realidad es que en el oficialismo sabían que si la sesión arrancaba, eso al menos iba a salir: la oposición conseguiría votar dos designaciones, la de Juan Ignacio Forlón por UP y Emilio Monzó por Encuentro Federal. Eso no sucedió, porque quórum no hubo, y ahora el panorama se presenta a priori, distinto.

En tanto, en la sesión pedida para la semana que viene en Diputados, la oposición no ha incluido la designación de auditores. Con esto el oficialismo gana tiempo, más allá de que en cualquier momento el escenario puede variar.

Este miércoles a partir de las 10, cuando arranque la reunión de la comisión presidida por el santafesino oficialista Nicolás Mayoraz, quien propondrá el debate del proyecto disparador, que es el del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, que propone modificar el número de auditores proporcionados por cada cámara, otorgándole uno más a Diputados (4), en detrimento del Senado (2).

Hay cuatro proyectos más propuestos para el debate. Uno es del Pro, encabezado por la diputada Silvana Giudici, que tiene firmas de muchos miembros de esa bancada y gira en torno a modificaciones referidas al accionar de ese organismo y no su conformación, refiere Parlamentario.

Otro de los proyectos es del diputado de UP Ernesto “Pipi” Alí; uno de la diputada de Democracia Para Siempre Carla Carrizo, que propone 7 miembros en la auditoría: uno propuesto por el partido político con mayor número de diputados (y senadores, en el caso de la otra cámara); otro elegido por el partido de la oposición que ostente la primera minoría y otro del partido que tenga la segunda minoría. Además, la conformación definitiva nunca podrá superar en más de uno al otro sexo.

Hay un proyecto de Mónica Fein y otro de Mónica Litza. Además, hay a la vista proyectos de Natalia Zaracho, Paula Oliveto, Agustina Propato, dos de Blanca Osuna, Danya Tavela, Oscar Agost Carreño y Mercedes Llano.

Se espera que este miércoles expongan los autores de proyectos y se delinee un organigrama de trabajo para llegar a emitir dictamen.