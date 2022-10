Atentado: recuperaron 50 gigas del teléfono de Sabag Montiel

“Todavía estamos en un proceso de análisis, porque solo hacemos la extracción y sobre el bruto se hace el análisis", dijo el titular de la PSA, José Glinski, a la prensa a Comodoro Py 2002. "Quizás el dato más importante es que se pudo recuperar la base de datos de Telegram desde diciembre del 2020. Para nosotros es particularmente importante en virtud de que vimos que la red social proliferan muchos grupos de odio. El ser utilizado como un medio seguro de mensajería es que esa información va a ser clave con los archivos multimedia”, añadió.

En principio se pudo obtener la información de tres cuentas de Google. Tras ello, se restablecieron las contraseñas mediante el equipo de comunicaciones y el abonado telefónico. Esto permitió recuperar la totalidad de los registros obrantes en estas cuentas (take out). Respecto de WhatsApp, no se encontraron copias de seguridad en las cuentas de Google obtenidas. No obstante, se descargaron todos los datos existentes en la “nube” del servidor de la aplicación.

En relación con Instagram, todas las cuentas detectadas están suspendidas por Meta. Por tal motivo, se recomendó a la jueza arbitrar los medios necesarios para levantar la suspensión y permitir el acceso a la información disponible. Respecto de Facebook, no se han encontrado cuentas vinculadas. Sobre Telegram, se logró obtener acceso a la cuenta de Sabag Montiel y se descargó la totalidad de los datos obrantes en el servidor.

Las áreas de investigación técnica de la PSA se encuentran trabajando en el procesamiento de los 50 gigas de datos obtenidos.

Para la extracción de datos de la “nube”, la oficina de pericias de la PSA además contó con la colaboración de la empresa Cellebrite a los efectos de requerir la herramienta UFED Cloud para la descarga de los datos requeridos. Dicho software permite extraer datos de dominio público y privado, redes sociales, mensajería instantánea, almacenamiento de archivos, páginas web y otro contenido basado en la “nube”.