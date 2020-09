Asqueada, Chiche Duhalde formalizó su salida de la Mesa contra el Hambre

La ex primera dama Hilda González de Duhalde, se retiró oficialmente de la Mesa contra el Hambre porque dijo que era "un fiasco". Dio como ejemplo la intervención de Estela de Carlotto que criticó la deuda externa: "¿Tiene que ver con el tema del hambre? No, entonces perdemos tiempo", reflexionó.

La Tarjeta Alimentar fue otro de los temas que se tomaron en el último encuentro, presentada por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. Si bien no fue criticada, "Chiche" dijo que no soluciona todo el problema, aunque reconoció que ayuda. Ella propuso avanzar hacia un único plan social que permita mejorar el alcance y la fiscalización. "Si no, es imposible de controlar", cerró.

En agosto, el Gobierno reactivó el plan contra el hambre Pero el principal cuestionamiento tiene que ver con la presencia de famosos como Marcelo Tinelli, reconoció que si bien es lógico que en la presentación haya personalidades de alto impacto, debe seguir con la presencia de expertos. "Propuse que fuese una mesa más chica, solamente con gente con experiencia de cómo se aborda el tema del hambre, porque si no, seguimos reuniéndonos 'para la gilada', y a mi no me interesa eso", dijo Chiche Duhalde en conversación con FM Milenium.

"Ellos me habían pedido que les diera una mano con la reorganización de las manzaneras y mi participación en la Mesa del Hambre; algo verdaderamente no me gustó y decidí apartarme", comentó en la entrevista que fue referenciada por Perfil y dijo además que su experiencia con Andrés "Cuervo" Larroque y el intendente de Lanús Néstor Grindetti "fue un fiasco".