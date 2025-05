Aseguran que se anulará el juicio por la muerte de Maradona por el escándalo del documental

Una posible internación que no se hizo: la declaración del psiquiatra por la masacre de Villa Crespo

Jurado resaltó que Makintach "podría excusarse o ser recusada", aunque también "quizás no pasa nada" que "lógicamente no es una opción": "Alguna de las dos se va a dar y luego resolverán".

En este sentido, Félix Linfante, uno de los asesores jurídicos de Jana Maradona, insistió en que "mañana se pudre todo" dada la magnitud del escándalo. Por su parte, Martín Montalto, integrante de la defensa del jefe de enfermeros, Mariano Perroni, consideró que "habrá que esperar para ver qué ocurre" y opinó que a este paso "el juicio no sigue".

"El juicio se va a anular"

El defensor del psicólogo Carlos Díaz, Diego Olmedo, fue categórico y lamentó: "El juicio se va anular y si Makintach no se va, la echan. Si no nos ponemos de acuerdo las defensas para que no se suspenda, va a estar complicado".

Olmedo explicó que la cancelación del proceso se dará cuando recusen a la magistrada: "Al momento de que la jueza se vaya, ahí se va a dar la suspensión. Van a tener que arreglarlo los magistrados que queden pero va ser muy difícil".

En el caso de que prospere la anulación, el debate oral y público debería reanudarse en 2026, según consignó Rodolfo Baqué, el defensor de la auxiliar de enfermería, Dahiana Gisela Madrid.