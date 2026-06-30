Uno Entre Rios | El País | Anses

Anses: cronograma de pagos de julio

Cronograma de pagos de Anses para jubilados, pensionados, PNC, AUH, Asignaciones Familiares, por Embarazo, Prenatal, Maternidad, Desempleo.

30 de junio 2026 · 10:34hs
Cronograma de pagos de Anses para jubilados

Cronograma de pagos de Anses para jubilados, pensionados, PNC, AUH, Asignaciones Familiares, por Embarazo, Prenatal, Maternidad, Desempleo.

ANSES comunica los calendarios de pagos de julio para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, de Pago Único y Prestación por Desempleo.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Personal destacado en la Antártida 

Aumentan los sueldos de los empleados públicos con regímenes especiales

La medida alcanza a 150 trabajadores, 43% de la dotación actual del Tenaris. Techint perdió la última licitación como proveedor de Vaca Muerta y Gasoducto NK

Tenaris del Grupo Techint despide a 150 trabajadores

• DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio

• DNI terminados en 2: 13 de julio

• DNI terminados en 3: 14 de julio

• DNI terminados en 4: 15 de julio

• DNI terminados en 5: 16 de julio

• DNI terminados en 6: 17 de julio

• DNI terminados en 7: 20 de julio

• DNI terminados en 8: 21 de julio

• DNI terminados en 9: 22 de julio

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio

• DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio

• DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio

• DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio

• DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

• DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio

• DNI terminados en 2: 13 de julio

• DNI terminados en 3: 14 de julio

• DNI terminados en 4: 15 de julio

• DNI terminados en 5: 16 de julio

• DNI terminados en 6: 17 de julio

• DNI terminados en 7: 20 de julio

• DNI terminados en 8: 21 de julio

• DNI terminados en 9: 22 de julio

Asignación por Embarazo

• DNI terminados en 0: 13 de julio

• DNI terminados en 1: 14 de julio

• DNI terminados en 2: 15 de julio

• DNI terminados en 3: 16 de julio

• DNI terminados en 4: 17 de julio

• DNI terminados en 5: 20 de julio

• DNI terminados en 6: 21 de julio

• DNI terminados en 7: 22 de julio

• DNI terminados en 8: 23 de julio

• DNI terminados en 9: 24 de julio

Asignación por Prenatal

• DNI terminados en 0 y 1: 14 de julio

• DNI terminados en 2 y 3: 15 de julio

• DNI terminados en 4 y 5: 16 de julio

• DNI terminados en 6 y 7: 17 de julio

• DNI terminados en 8 y 9: 20 de julio

Asignación por Maternidad

• Todas las terminaciones de documento: 14 de julio al 11 de agosto

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

• Todas las terminaciones de documento: 13 de julio al 11 de agosto

Pensiones No Contributivas

• DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de julio

• DNI terminados en 4 y 5: 13 de julio

• DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio

• DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

• Todas las terminaciones de documento: 8 de julio al 11 de agosto

Prestación por Desempleo

• DNI terminados en 0 y 1: 22 de julio

• DNI terminados en 2 y 3: 23 de julio

• DNI terminados en 4 y 5: 24 de julio

• DNI terminados en 6 y 7: 27 de julio

• DNI terminados en 8 y 9: 28 de julio

Anses julio Cronograma de pagos
Noticias relacionadas
milei: el gobierno esta hiper blindado ante posibles turbulencias electorales

Milei: "El Gobierno está hiper blindado ante posibles turbulencias electorales

La NASA informó que unos 59.000 edificios habrían sido dañados o destruidos por los terremotos en Venezuela.

Venezuela: NASA informó que hay unos 59.000 edificios dañados o destruidos por los terremotos

Javier Milei canceló su viaje a la cumbre del Mercosur y recibió a Flávio Bolsonaro.

Javier Milei canceló su viaje a la cumbre del Mercosur y recibió a Flávio Bolsonaro

Javier Milei confirmó que Diego Santilli será el nuevo Jefe de Gabinete.

Javier Milei confirmó que Diego Santilli es el nuevo jefe de Gabinete

Ver comentarios

Lo último

La crisis golpeó a Frutafiel en Entre Ríos: la Justicia abrió el concurso preventivo

La crisis golpeó a Frutafiel en Entre Ríos: la Justicia abrió el concurso preventivo

Aumentan los sueldos de los empleados públicos con regímenes especiales

Aumentan los sueldos de los empleados públicos con regímenes especiales

Venezuela: buscan intensamente a niño argentino

Venezuela: buscan intensamente a niño argentino

Ultimo Momento
La crisis golpeó a Frutafiel en Entre Ríos: la Justicia abrió el concurso preventivo

La crisis golpeó a Frutafiel en Entre Ríos: la Justicia abrió el concurso preventivo

Aumentan los sueldos de los empleados públicos con regímenes especiales

Aumentan los sueldos de los empleados públicos con regímenes especiales

Venezuela: buscan intensamente a niño argentino

Venezuela: buscan intensamente a niño argentino

Mundial 2026: Argentina pone en juego su favorable historial ante selecciones africanas frente a Cabo Verde

Mundial 2026: Argentina pone en juego su favorable historial ante selecciones africanas frente a Cabo Verde

Anses: cronograma de pagos de julio

Anses: cronograma de pagos de julio

Policiales
Autovía Artigas. volcó un camión a la altura de Ubajay

Autovía Artigas. volcó un camión a la altura de Ubajay

Concordia: detuvieron a un hombre luego de que una joven fuera encontrada sin vida

Concordia: detuvieron a un hombre luego de que una joven fuera encontrada sin vida

Cómo la Justicia se enteró de la fuga de Petro, condenado por trata sexual en Entre Ríos

Cómo la Justicia se enteró de la fuga de "Petro", condenado por trata sexual en Entre Ríos

Contrabando de neumáticos en Entre Ríos: confirman procesamientos y embargos millonarios

Contrabando de neumáticos en Entre Ríos: confirman procesamientos y embargos millonarios

Detenido en Diamante por evadir control y dañar moto policial

Detenido en Diamante por evadir control y dañar moto policial

Ovación
Liga Federal: Primer paso para Urquiza y Sionista

Liga Federal: Primer paso para Urquiza y Sionista

Pelota a Mano: Paraná vivió un fin de semana a pura competencia con el torneo 3 por el Saque

Pelota a Mano: Paraná vivió un fin de semana a pura competencia con el torneo "3 por el Saque"

Murió el policía atacado en un partido de fútbol en Carcarañá y por el caso hay dos detenidos

Murió el policía atacado en un partido de fútbol en Carcarañá y por el caso hay dos detenidos

Wenceslao Mansilla anunció su retiro del pugilismo profesional

Wenceslao Mansilla anunció su retiro del pugilismo profesional

Maximiliano Meza fue presentado en Independiente

Maximiliano Meza fue presentado en Independiente

La provincia
La crisis golpeó a Frutafiel en Entre Ríos: la Justicia abrió el concurso preventivo

La crisis golpeó a Frutafiel en Entre Ríos: la Justicia abrió el concurso preventivo

Intendente del PJ pidió a Rogelio Frigerio un adelanto de coparticipación para pagar salarios

Intendente del PJ pidió a Rogelio Frigerio un adelanto de coparticipación para pagar salarios

Salarios de empleadas domésticas: cuánto van a cobrar en julio y cuándo se paga el aguinaldo

Salarios de empleadas domésticas: cuánto van a cobrar en julio y cuándo se paga el aguinaldo

Julio Rodríguez Signes: El desafío es garantizar un sistema previsional sostenible

Julio Rodríguez Signes: "El desafío es garantizar un sistema previsional sostenible"

Axel Kicillof en Entre Ríos: Hoy la responsabilidad histórica es organizarse para ganar

Axel Kicillof en Entre Ríos: "Hoy la responsabilidad histórica es organizarse para ganar"

Dejanos tu comentario