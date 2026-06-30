Anses: cronograma de pagos de julio

Cronograma de pagos de Anses para jubilados, pensionados, PNC, AUH, Asignaciones Familiares, por Embarazo, Prenatal, Maternidad, Desempleo.

Cronograma de pagos de Anses para jubilados, pensionados, PNC, AUH, Asignaciones Familiares, por Embarazo, Prenatal, Maternidad, Desempleo.

ANSES comunica los calendarios de pagos de julio para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, de Pago Único y Prestación por Desempleo.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Tenaris del Grupo Techint despide a 150 trabajadores

• DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio

• DNI terminados en 2: 13 de julio

• DNI terminados en 3: 14 de julio

• DNI terminados en 4: 15 de julio

• DNI terminados en 5: 16 de julio

• DNI terminados en 6: 17 de julio

• DNI terminados en 7: 20 de julio

• DNI terminados en 8: 21 de julio

• DNI terminados en 9: 22 de julio

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio

• DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio

• DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio

• DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio

• DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

• DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio

• DNI terminados en 2: 13 de julio

• DNI terminados en 3: 14 de julio

• DNI terminados en 4: 15 de julio

• DNI terminados en 5: 16 de julio

• DNI terminados en 6: 17 de julio

• DNI terminados en 7: 20 de julio

• DNI terminados en 8: 21 de julio

• DNI terminados en 9: 22 de julio

Asignación por Embarazo

• DNI terminados en 0: 13 de julio

• DNI terminados en 1: 14 de julio

• DNI terminados en 2: 15 de julio

• DNI terminados en 3: 16 de julio

• DNI terminados en 4: 17 de julio

• DNI terminados en 5: 20 de julio

• DNI terminados en 6: 21 de julio

• DNI terminados en 7: 22 de julio

• DNI terminados en 8: 23 de julio

• DNI terminados en 9: 24 de julio

Asignación por Prenatal

• DNI terminados en 0 y 1: 14 de julio

• DNI terminados en 2 y 3: 15 de julio

• DNI terminados en 4 y 5: 16 de julio

• DNI terminados en 6 y 7: 17 de julio

• DNI terminados en 8 y 9: 20 de julio

Asignación por Maternidad

• Todas las terminaciones de documento: 14 de julio al 11 de agosto

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

• Todas las terminaciones de documento: 13 de julio al 11 de agosto

Pensiones No Contributivas

• DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de julio

• DNI terminados en 4 y 5: 13 de julio

• DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio

• DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

• Todas las terminaciones de documento: 8 de julio al 11 de agosto

Prestación por Desempleo

• DNI terminados en 0 y 1: 22 de julio

• DNI terminados en 2 y 3: 23 de julio

• DNI terminados en 4 y 5: 24 de julio

• DNI terminados en 6 y 7: 27 de julio

• DNI terminados en 8 y 9: 28 de julio