ANSES actualiza asignaciones familiares con aumento del 2,85%

La ANSES anunció un aumento del 2,85% en los montos y rangos de las asignaciones familiares, que se aplicará automáticamente desde febrero.

27 de enero 2026 · 08:02hs
La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) oficializó este martes un incremento de los límites y rangos de ingresos del grupo familiar, y de los montos de las asignaciones familiares que se cobrarán en el mes de febrero.

La Resolución 23/2026, publicada en el Boletín Oficial establece un incremento del 2,85%, ajuste calculado en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y se aplica de forma automática.

Las asignaciones familiares están destinadas a trabajadores en relación de dependencia, beneficiarios del régimen simplificado para pequeños contribuyentes (monotributistas), beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), pensiones no contributivas y beneficiarios de prestaciones universales como la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo para Protección Social.

Según uno de los anexos de la normativa, desde febrero los haberes correspondientes a la Asignación Universal por Hijo (AUH) treparán a $ 129.096, mientras que el importe para quienes residan en los distritos de la Zona 1 del país alcanzará los $ 167.825. Estos mismos montos regirán para la asignación por embarazo para protección social.

En cuanto a los trabajadores en relación de dependencia, titulares de la prestación por desempleo, monotributistas, veteranos de guerra y jubilados y pensionados con hijos de hasta 18 años, cobrarán por asignación familiar desde el mes próximo los siguientes montos, según el ingreso del grupo familiar:

-Hasta $ 999.482 recibirán $ 64.554 por hijo.

-Entre $ 999.482,01 y $ 1.465.838, cobrarán $ 43.544

-Entre $ 1.465.838,01 y $ 1.692.360, percibirán $ 26.338

-Entre $ 1.692.360,01 y $ 5.292.758, obtendrán un beneficio de $ 13.588

La resolución establece, además, que “la percepción de un ingreso superior a $2.646.379 por parte de una de las personas integrantes del grupo familiar, excluye a dicho grupo del cobro de las asignaciones familiares, aun cuando la suma de sus ingresos no supere el límite máximo de ingresos establecido en los anexos de la presente”.

Los rangos y montos de las asignaciones

Montos anses
