Aníbal Fernández agitó la interna y pidió que no fastidien al Presidente

En la misma línea, apuntó contra los "encumbrados" que fastidian y se meten en la gestión nacional para dañar la imagen del mandatario y los responsabilizó de generar un nivel de desgaste que lo haga desistir de sus intenciones de competir por la reelección.

"Comencemos con que varios de las personas encumbradas en la provincia de Buenos Aires, dentro del marco del Frente de Todos, dejen de fastidiar y de meterse en la gestión nacional en la que nada quieren hacer solo lesionar al Presidente para que eventualmente, el Presidente hastiado de la canallada cotidiana, decida correrse", expresó.

Asimismo, les advirtió que "ni sueñen" con que el mandatario baje su candidatura, y subrayó: "Eso no va a suceder, van a tener que ir a una PASO y que se presente el que quiera".

El ministro contrapropuso acordar en una estrategia común que permita "olvidar la interna y trabajar para componer una propuesta inteligente que llame la atención del electorado".

Las fuertes declaraciones de Aníbal Fernández llegan tras los cuestionamientos del ministro bonaerense de Desarrollo de la Comunidad, Andrés "El Cuervo" Larroque, contra el jefe de Estado.

Durante la habitual conferencia de prensa de los jueves, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti también cargó contra Larroque al enfatizar que la coalición la integran muchas personas y que el Presidente "no le responde a un ministro de la Provincia".

"Viendo los movimientos eclécticos y confusos que viene realizando, a mí me quedan dudas de que el Presidente tenga la intención de que el peronismo gane. Si no, no se comprende lo que está haciendo", expuso.

Cerruti a Larroque: "El Presidente no le responde a un ministro provincial"

Aníbal Fernández explicó sus dichos respecto a las medidas en materia de seguridad informadas por el jefe de Estado para combatir al narcotráfico en la provincia de Santa Fe.

Si bien en un primero momento hizo pública su discrepancia con el envío de una dotación del Ejército a Rosario, aclaró que, a pesar de no haber sido partícipe de las decisiones tomadas, las respalda.

"Lo que dije no significa no estar de acuerdo. Querer saber más no es un rechazo", declaró y concluyó: "No soy un anti militar, soy hijo de un mecánico de la fuerza área, para ser concreto acompaño la decisión del Presidente. Si hay algo que discutir lo haré con él, no lo hago público. Dije que no lo entendía, que no había formado parte de la decisión y que quería saber más, pero que voy a acompañar la decisión del Presidente no hay dudas".