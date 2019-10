Alberto Fernández: "Se terminó el nosotros y ellos"

Alberto Fernández, candidato presidencial por el Frente de Todos, dio una conferencia de prensa que dio luego de votar, en las puertas de la Universidad Católica Argentina (UCA).

“Es un día de alegría, cada vez que se vota reafirmamos nuestra vocación democrática. Tenemos que tomar esto como una jornada histórica e iniciar el tiempo que viene con tranquilidad”, dijo Fernández.

“Se terminó el nosotros y ellos. Estamos en una enorme crisis y tenemos que trabajar todos juntos por un país mejor”, advirtió luego, cuando le preguntaron qué puede ocurrir con la economía el lunes.

Consultado por las declaraciones del jefe de Gabinete Marcos Peña, quien advirtió que tal vez haya que esperar el resultado del escrutinio definitivo para saber qué pasó con la elección, dijo: “No me parece afortunado, pero tampoco me parece importante”, respondió Fernández.

“Los resultados oficiales estarán a la noche, pero como planteó Rogelio Frigerio, hasta es posible que tengamos que esperar al escrutinio definitivo para poder saber qué ocurrió; con lo cual, con mucha calma, con mucha tranquilidad, pero hay que tomarse el tiempo...", había dicho Peña pasadas las 7 de la mañana en el tradicional desayuno en el Café Tortoni que los referentes del PRO realizan la mañana de cada elección.

En la breve rueda de prensa en la puerta de la UCA, el candidato presidencial fue consultado también por el 9° aniversario de la muerte de su amigo, el ex presidente Néstor Kirchner, por quién también se había emocionado esta mañana cuando salió a pasear a su perro Dylan.

“Son muchas emociones. Trato de evitar hablar de Néstor porque me emociono mucho muy rápidamente”, explicó. “Siento que Dios existe y ha decidido que el día en que se fue Néstor estén votando los argentinos. Lo he querido mucho, lo quiero cada día más y estoy seguro de que donde esté me está ayudando y está muy presente en mi”.