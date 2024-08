Alberto Fernández no volverá a dar clases en la UBA

Tras la denuncia de Fabiola Yáñez por violencia de género, Alberto Fernández, no volverá a dar clases de Derecho en UBA en el próximo cuatrimestre

Tras la denuncia de Fabiola Yáñez pro violencia de género, su exmarido y expresidente, Alberto Fernández, no volverá a dar clases en la Universidad de Buenos Aires (UBA) donde era profesor de la Facultad de Derecho desde 1987. En esa casa estudios se desempeñaba como profesor adjunto interino a cargo de la materia Teoría General del Delito, perteneciente al Departamento de Derecho Penal. "Durante el próximo cuatrimestre Alberto Fernández no tendrá designación vigente en la Facultad ya que su curso no alcanzó el mínimo requerido de alumnos inscriptos”, indicaron desde la Universidad.