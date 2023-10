Alberto Fernández denunció a Milei por "intimidación pública"

El presidente Alberto Fernández denunció este miércoles por "intimidación pública" al candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, por considerar que su persistente desacreditación de la moneda nacional causó "temor" en la ciudadanía y favoreció el desarrollo de una "corrida" bancaria en los últimos días. Además, el Presidente denunció al legislador y candidato a jefe de Gobierno porteño, Ramiro Marra, por recomendar a la ciudadanía no ahorrar en pesos.

El candidato libertario a presidente recomendó, en una entrevista, no ahorrar en la moneda nacional: "Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento porque esas basuras no sirven ni para abono".

Además, Marra publicó en su cuenta de la plataforma X (antes Twitter): "Hoy más que nunca: no ahorres en pesos. Cuidá tu dinero, te costó mucho ganarlo".

La denuncia del Presidente, que recayó en el juzgado federal de María Servini, está apoyada en el artículo 211 del Código Penal, que define el delito de intimidación pública como "dar voces de alarma, hacer señales o utilizar otros medios materiales para infundir temor público o suscitar tumultos o desórdenes", con penas que van de los 2 a los 6 años de prisión.

Embed ECONOMÍA | Limitaron las operaciones con dólares financieros para grandes inversores https://t.co/I6Uziqu8w4 pic.twitter.com/CdL5AIjjM8 — Diario UNO (@UNOentrerios) October 11, 2023

En su presentación, Fernández argumentó que la "corrida" experimentada en el mercado cambiario en los últimos días fue "consecuencia directa de estas afirmaciones públicas y masivas de un grupo de personas con responsabilidad institucional definida, a través de las cuales en primer lugar compararon la moneda nacional con excremento y –a través de un error conceptual– afirmaron que presentaba un mecanismo de emisión que no es verídico ni acertado".

"Se trata en definitiva no de hechos aislados de personas comunes, sin responsabilidad institucional actual o futura, y sin significancia jurídica alguna; por el contrario, estos sucesos fueron llevados a cabo por individuos que o bien gozan de un cargo público electivo en ejercicio o bien se encuentran postulados para asumir otros similares", consideró Fernández.

Apenas trascendió la denuncia de Alberto Fernández, Milei posteó en la red social X: "La casta tiene miedo... La Libertad Avanza. Viva La Libertad Carajo" y luego sus voceros anunciaron la rueda de prensa de la tarde, junto a Marra.

Mientras tanto, el juez federal Julián Ercolini quedó a cargo este miércoles de la primera denuncia contra Milei por sus dichos contra el peso, la cual fue presentada por la abogada Valeria Carreras el martes en los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires.

Por otro lado, se espera que durante este miércoles el ministro de Economía, Sergio Massa anuncie de “medidas para consolidar el sistema de reservas, para que el próximo presidente no tenga problemas sea yo u otro".