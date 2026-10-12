Alberto Fernández defendió el acuerdo con el FMI y volvió a marcar diferencias con su ex vicepresidenta. Afirmó que evitar el default fue una decisión clave.

Alberto Fernández cuestionó a Cristina Kirchner: "Si le hubiera hecho caso, hubiera estallado la economía".

El expresidente Alberto Fernández volvió a referirse a las diferencias políticas que mantuvo con Cristina Fernández de Kirchner durante su gestión entre 2019 y 2023. En una entrevista con el youtuber argentino Joaco Santos, defendió las decisiones económicas de su gobierno y aseguró que haber seguido las posiciones de la entonces vicepresidenta podría haber provocado una crisis de mayores dimensiones.

“Si le hubiera hecho caso a Cristina, hubiera volado todo por los aires”, sostuvo el ex mandatario, quien centró sus cuestionamientos en las diferencias que ambos mantuvieron sobre la negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Fernández reconoció la influencia política de Kirchner dentro del gobierno, pero remarcó que las responsabilidades institucionales eran diferentes. “Era una vicepresidenta con un peso muy importante, sin duda, pero también se encontró con un presidente que no compartía todas sus miradas”, expresó.

Alberto Fernández y las diferencias en la conducción

Durante la entrevista, Santos le preguntó si modificaría alguno de los acuerdos políticos que permitieron conformar el Frente de Todos y llegar a la Presidencia en 2019.

Fernández respondió que no cambiaría esos entendimientos, aunque consideró que el funcionamiento de la coalición habría sido más sencillo si sus integrantes hubieran respetado las responsabilidades de cada cargo.

“No, creo que si cada uno hubiera entendido el rol que tenía hubiera sido más fácil”, señaló.

En ese sentido, cuestionó las presiones que, según afirmó, recibió para adoptar las posiciones de la entonces vicepresidenta.

“Pero ya el solo hecho de que te pidan que le obedezcas a la vicepresidenta, hay algo que está mal, ¿no? Si te piden eso, algo está mal”, manifestó.

El ex mandatario recordó que durante su administración eran frecuentes los cuestionamientos por sus diferencias con Kirchner. Según relató, una de las críticas recurrentes era que no escuchaba ni seguía las indicaciones de la ex presidenta.

El acuerdo con el Fondo Monetario

Uno de los principales puntos de conflicto dentro del gobierno del Frente de Todos fue la negociación con el FMI para refinanciar la deuda contraída durante la administración de Mauricio Macri.

Fernández volvió a defender la decisión de alcanzar un entendimiento con el organismo internacional y advirtió sobre las consecuencias que, a su criterio, habría tenido incumplir los vencimientos.

“Si hubiera hecho lo que Cristina decía, capaz que estábamos muy mal”, afirmó.

Luego profundizó su planteo: “Si le hubiera hecho caso a lo que planteaban con el Fondo Monetario, capaz hubiera estallado la economía y la Argentina en mil pedazos”.

El ex presidente sostuvo que la alternativa de no llegar a un acuerdo habría expuesto al país a un escenario de cesación de pagos y aislamiento financiero.

“¿Qué pensás que hubiera pasado si el día que tenía que pagar 19 mil millones de dólares no los pagaba? Hubiéramos caído en default con el Fondo Monetario y hubiéramos quedado a la intemperie en el sistema financiero mundial”, argumentó.

De esta manera, Fernández reivindicó la estrategia adoptada durante su gestión y atribuyó a las diferencias internas parte de las dificultades que enfrentó su administración.

Una relación marcada por los desacuerdos

Las nuevas declaraciones se suman a una serie de cuestionamientos públicos que Alberto Fernández realizó sobre Cristina Kirchner desde su paso por la Presidencia.

En mayo de 2022, cuando todavía gobernaban juntos, el entonces mandatario cuestionó la posición económica de su vicepresidenta y consideró que sus críticas no contemplaban suficientemente las dificultades provocadas por la pandemia de Covid-19.

Posteriormente, en 2023, Fernández también objetó lo que describió como un estilo personalista de conducción política y reconoció que no se había sentido acompañado por Kirchner durante distintos momentos de su mandato.

Con estas nuevas declaraciones, el ex jefe de Estado volvió a exponer las tensiones que atravesaron al Frente de Todos y defendió su actuación frente a uno de los principales desafíos económicos de aquella administración.